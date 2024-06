Caminhão com carga de grãos tomba na MS-134 próximo a Nova Andradina

Na manhã desta quinta-feira(13), o motorista de um caminhão carregado com grãos sofreu um acidente na MS-134, no destrito de Nova Casa Verde, próximo a entrada do assentamento Teijin, em Nova Andradina, a 299 km de Campo Grande.

O caminhão ficou caído e os grãos se esparramaram pela pista. O motorista não ficou ferido.

A pista da MS-134 ficou parcialmente interditada e a Polícia Rodoviária Estadual foi acionada para organizar o trânsito no local. Ainda não há informações do que teria causado o acidente, de acordo com o Jornal da Nova.

