Militar da reserva é preso em flagrante com mais de meia tonelada de cocaína avaliada em R$ 27 milhões

Nesta quarta-feira(12), a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) realizou uma apreensão de 540 kg de cocaína que estavam sendo transportadas em um caminhão que saiu da fronteira com destino à Campo Grande. O motorista de aproximadamente 40 anos foi preso em flagrante e se identificou como um militar da reserva do Exército. Em coletiva de imprensa, o delegado da Denar, Hoffman D’Ávilla informou que a droga é avaliada em R$ 27 milhões e estava camuflada em meio a carga lícita de embalagens de defensivos agrícolas.

A equipe policial teve conhecimento do caso por meio de uma denúncia feita até a delegacia. Os policiais abordaram o motorista por volta das 11h30 na cidade de Sidrolândia. O homem e o caminhão foram encaminhados até uma empresa da Capital, para que a equipe policial fizesse a vistoria.

Até o momento da retirada da droga do caminhão pelos policiais, o homem negou que transportava a droga, mas acabou se contradizendo em alguns momentos, conforme informou o delegado.

Dois tipos de droga foram apreendidas, as de cor azuis, na foto abaixo, são consideradas do tipo exportação, comumente enviadas a países da Europa. Já as que estão embaladas na cor vermelha são comercializadas no Brasil.

Veja o vídeo do momento que a droga foi retirada do caminhão com auxílio de empilhadeiras em uma empresa da capital.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.