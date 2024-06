1º caso de Febre Oropouche é registrado em MS

Doença apresenta sintomas similares ao da dengue

A secretária de saúde de MS (SES), divulgou o 1º caso de febre oropouche no estado pela primeira vez na história. A pessoa que contraiu a doença se trata de uma mulher de 42 anos, moradora de Campo Grande que apresentou sintomas após uma viagem ao estado da Bahia.

A SES acredita que o contágio provavelmente ocorreu no estado nordestino conforme o etinerário realizado pela vítima e por ser uma localidade onde há mais casos e registro de vetor da doença.

A doença é transmitida principalmente pelo mosquito Culicoides parensis, também conhecido como Marium. Ao invéz de se reproduzirem em água como ocorre com o Aedes Aegypt, o Marium pode se reproduzir em locais com matéria orgânica.

A Febre Oropouche

A febre Oropouche, é uma doença viral transmitida pelo mosquito maruim, e entre os sintomas, estão: febre alta, dor de cabeça, dores musculares e articulares, e em alguns casos, pode levar a complicações mais graves.

