Cerca de 10 mil pessoas lotaram a Praça do Rádio no primeiro dia do Arraial de Santo Antônio

O primeiro dia da festa junina mais tradicional de Campo Grande, Arraial de Santo Antônio, que chegou em sua 22º edição este ano, superou as expectativas e levou mais de 10 mil pessoas na Praça do Rádio Clube, na noite desta quarta-feira (12), conforme divulgado pela Guarda Civil Metropolitana (GCM). Casais, famílias e amigos, aproveitaram as diversas atrações com artistas renomados da Casa, comidas típicas, danças de quadrilha, celebrações religiosas e diversão garantida para todos os públicos de todas as idades.

A festa começa todos os dias às 18h, com apresentação das quadrilhas às 18h30, exceto nesta quinta-feira (13), que terá a missa do dia do padroeiro às 19h, seguida da apresentação dos shows, às 19h e às 21h.

Um dos momentos mais aguardados foi a apresentação das quadrilhas juninas. Com muita cor, música e animação, a apresentação desta quarta-feira ficou por conta do Colégio Nova Geração. O espetáculo também contou com a presença de intérprete de libras.

O Pároco da Catedral de Santo Antônio, Wagner Divino De Souza, agradeceu a parceria da Prefeitura e comemorou o recorde de público. “É só olhar para trás, sem dúvida já é nosso melhor público e vocês que fazem essa festa mais bonita”, disse.

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, ressaltou a importância da festa para a comunidade e entidades. “Nós trouxemos a festa para o centro para facilitar o acesso de todos e ela tem feito isso também abrindo espaço para as entidades trabalharem enquanto o povo curte, ajuda, aproveita o espaço”.

A abertura dos shows ficou por conta do quinteto já conhecido e querido, o Grupo Tradição, que subiu ao palco às 19h e tirou o povo do chão com sucessos como O Caldeirão e Barquinho.

Em seguida, foi a vez da dupla sertaneja mais doce e famosa da Capital, Munhoz e Mariano, que entregou muito alto astral com os rits famosos como Balada Louca e Fim de Semana, que também embalaram a noite de casais que buscaram uma programação diferente para a comemoração do dia dos namorados.

O Arraial de Santo Antônio de Campo Grande também é aguardado com ansiedade por muitas Organizações Sociais sem fins lucrativos que veem neste período uma oportunidade de levantar renda com a venda de produtos durante todos os dias de evento.

Neste ano são 35 barracas com uma diversidade gastronômica, bebidas, peças em artesanatos e até espaço kids.

Programação

Na quinta-feira (13), dia de Santo Antônio, haverá procissão dos fiéis do padroeiro de Campo Grande com saída prevista às 18h da Catedral Santo Antônio em direção até a Praça do Rádio Clube. Às 19h será celebrada a Santa Missa no local. Os shows da noite ficam por conta da Fraternidade São João Paulo II às 20h, e na sequência, a dupla sertaneja João Haroldo e Betinho, às 21h30.

Na sexta-feira (14), a animação fica por conta da dupla Pedro e Evandro às 19h, Tostão e Guarani às 20h e Trio Violada às 21h.

No sábado, dia 15, às 19h, Max Henrique agita a penúltima noite de festa no Arraial às 19h, a dupla Victor Gregório e Marco Aurélio se apresenta às 21h.

O encerramento dos shows, no domingo (16), fica por conta do grupo de forró Ipê da Serra às 18h, seguido da dupla sertaneja Alex e Ivan, que se apresenta às 20h.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande

Leia Mais