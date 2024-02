Hidratação no carnaval: 6 dicas para manter o corpo hidratado e curtir a festa

Para curtir o carnaval com segurança é preciso se preparar, se manter hidratado e nutrido durante a folia, principalmente em dias quentes. Confira seis dicas para curtir os dias de folia mantendo a saúde em dia!

Invista nas frutas: segundo a nutricionista, aposte nas frutas que são ricas em água como a melancia, abacaxi, morango e kiwi, por exemplo. Além de hidratar, elas proporcionam uma sensação de refrescância, diminuem a temperatura do corpo, amenizam o calor e ajudam a repor os nutrientes que são perdidos durante a transpiração.

Água de coco: tradicional e muito saborosa, a indicação é essencial para aproveitar melhor os dias de folia. Por ser rica em potássio e em carboidratos, a bebida é saudável, pouco calórica, ajuda a repor os nutrientes perdidos e diminui os sintomas do estresse e do cansaço, logo, vai te ajudar a aproveitar por mais tempo o carnaval.

Suco de frutas: saudável, refrescante e saboroso, você pode preparar um suco natural de frutas, congelar e levar para os blocos de rua. É nutritivo, ajuda a hidratar o corpo e acrescenta nutrientes necessários para o nosso bem-estar e para fornecer energia. Lembre-se de consumi-lo em breve, para que o suco não fique menos nutritivo e perca o seu sabor natural.

Chá gelado: para os adeptos da bebida, além de ajudar a manter o organismo saudável, o chá gelado fornece energia, hidrata e ajuda a repor os nutrientes perdidos na transpiração.

Sacolé de frutas: fácil, prático e muito saboroso, o sacolé de frutas ajuda a hidratar, refresca e ajuda a nutrir o organismo, já que mantém as propriedades das frutas intactas.

Manere na bebida alcoólica: o álcool nos desidrata, então procure intercalar a bebida alcoólica com água, uma sugestão seria para cada drink dois copos de água. Dessa forma, você ameniza os efeitos colaterais do uso do álcool e aproveita mais a folia.

Com informações do SCC10.

