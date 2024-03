Caixa Econômica Federal abre inscrições para concurso com mais de 4 mil vagas

a busca por oportunidades no serviço público ganhou mais um capítulo nesta quinta-feira (29), com o início das inscrições para o aguardado concurso da Caixa Econômica Federal. Com um total de mais de 4 mil vagas em aberto, incluindo formação de cadastro reserva, os interessados podem se inscrever através do site da Fundação Cesgranrio.

Para concorrer, é necessário desembolsar uma taxa de R$ 50 para cargos de nível técnico e R$ 65 para os de nível superior. Candidatos que se enquadram em critérios previstos em lei podem solicitar a isenção do valor da inscrição.

As oportunidades abrangem 2 mil vagas para técnico bancário e outras 2 mil para técnico bancário na área de tecnologia da informação, ambas de nível médio. Além disso, há 50 vagas de nível superior, sendo 28 para médicos do trabalho e 22 para engenheiros de segurança do trabalho.

As provas estão marcadas para o dia 26 de maio e incluirão questões objetivas de conhecimentos gerais e específicos, além de uma redação. No caso do cargo de técnico bancário, as cidades de aplicação das provas estão atreladas ao polo escolhido pelo candidato durante a inscrição. Já para os concorrentes a técnico bancário em tecnologia da informação, a opção de realizar a prova em uma cidade diferente do polo de escolha está disponível.

O cargo de técnico bancário, que inclui a área de tecnologia da informação, oferece uma remuneração inicial de R$ 3.762. Por sua vez, as carreiras de médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho apresentam remunerações iniciais de R$ 11.186 e R$ 14.915, respectivamente.

Além dos vencimentos, todos os empregados da Caixa contam com benefícios como assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio alimentação e refeição, vale transporte, auxílio creche, oportunidades de ascensão profissional, e acesso a ações de capacitação e desenvolvimento.

Os aprovados estão previstos para serem convocados a partir de agosto deste ano, quando deverão apresentar a documentação necessária e realizar os exames médicos obrigatórios. O concurso tem validade inicial de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Caixa Econômica Federal.

Com informações da Agência Brasil

