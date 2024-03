Acidente na BR-163 envolvendo caminhão de ovos deixa duas vítimas carbonizadas

No início da tarde desta quinta-feira (29), na BR-163, próximo à cidade de Anhanduí, um acidente de trânsito resultou na morte de duas pessoas carbonizadas. A colisão envolveu um caminhão que transportava ovos e mais dois veículos, sendo eles uma caminhonete.

De acordo com informações do portal de notícias Alvorada Informa, o acidente ocorreu no km-405 da rodovia. O caminhão colidiu com dois veículos, sendo um deles uma caminhonete na qual bateu de frente com o caminhão. O impacto foi tão intenso que um dos veículos pegou fogo instantaneamente, resultando na morte por carbonização dos passageiros. A caminhonete foi arremessada para fora da pista, sendo consumida pelas chamas, com as vítimas presas no veículo.

A área do acidente foi prontamente isolada, e equipes de resgate e bombeiros foram mobilizadas para controlar as chamas e realizar os procedimentos necessários. O trânsito na região foi interrompido para permitir o atendimento às vítimas e a remoção dos veículos envolvidos.