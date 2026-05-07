Cadastro eleitoral fecha e só será reaberto após as eleições de 2026

A Justiça Eleitoral encerra nessa quarta-feira, (6), o prazo para alistamento, transferência e regularização do título de eleitor em todo o país para os cidadãos que pretendem votar nas Eleições Gerais de 2026.

Com o fechamento do cadastro eleitoral, a partir desta quinta-feira (7) não será mais possível solicitar a emissão do primeiro título, alterar o domicílio eleitoral ou regularizar pendências junto à Justiça Eleitoral até o fim do processo eleitoral. A suspensão temporária está prevista na Lei 9.504/1997 e tem como objetivo permitir a organização do pleito, incluindo a definição do eleitorado apto a votar e toda a logística das seções eleitorais.

Após o encerramento do prazo, os atendimentos realizados passarão por processamento do Tribunal Superior Eleitoral. Conforme o calendário previsto na Resolução nº 23.750, publicada em 26 de fevereiro de 2026, o TSE divulgará no dia 20 de julho o número oficial de eleitoras e eleitores aptos a participar das eleições em cada estado brasileiro.

Segundo a Justiça Eleitoral, a reabertura do cadastro eleitoral e a retomada dos atendimentos nas unidades eleitorais estão previstas para o dia 3 de novembro de 2026, após o encerramento do processo eleitoral.

As eleições deste ano serão realizadas em 4 de outubro, no primeiro turno. Já o segundo turno, nos locais onde houver necessidade, está marcado para o dia 25 de outubro de 2026.

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