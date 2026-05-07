Campo Grande registra aumento de casos de SRAG entre idosos, aponta Fiocruz

Campo Grande está entre as capitais brasileiras que apresentaram aumento nos casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) entre idosos, segundo o novo boletim InfoGripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz. A capital sul-mato-grossense aparece ao lado de Maceió e Palmas como exceção no cenário nacional, já que, na maior parte do país, o aumento das internações por síndromes respiratórias tem ocorrido principalmente entre crianças menores de 2 anos.

O boletim também coloca Mato Grosso do Sul entre os estados com crescimento de casos associados tanto ao VSR (Vírus Sincicial Respiratório) quanto à influenza A. A análise considera a semana epidemiológica 17, entre os dias 20 e 26 de abril. Segundo a Fiocruz, o avanço das ocorrências acompanha o período de maior circulação de vírus respiratórios no país. Enquanto a influenza A tem registrado aumento nas regiões Centro-Sul, Norte e Nordeste, o VSR segue em alta na maior parte do território nacional, especialmente entre crianças pequenas.

Os pesquisadores do InfoGripe destacaram que a influenza A tem atingido principalmente jovens, adultos e idosos, enquanto o VSR permanece como a principal causa de hospitalizações por SRAG em crianças de até 2 anos. Nas últimas quatro semanas epidemiológicas, 39,2% dos casos positivos para vírus respiratórios foram provocados pela influenza A. O VSR respondeu por 29,1% das confirmações, seguido pelo rinovírus, com 20,7%, e pela Covid-19, com 3,9%.

O levantamento aponta ainda que o Brasil registrou 45.228 casos de SRAG em 2026. Desse total, 42,7% tiveram confirmação laboratorial para algum vírus respiratório. Entre os diagnósticos positivos, 26,7% foram de influenza A e 24,3% de VSR. Entre os óbitos com resultado laboratorial positivo para vírus respiratórios, a influenza A concentrou 74,5% dos registros no período analisado.

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