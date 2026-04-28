Brasileiros entram em campo pela Sul-Americana; Santos busca reação e São Paulo defende liderança

A terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana movimenta a noite desta terça-feira (28) com a presença de três clubes brasileiros, Santos Futebol Clube, Botafogo de Futebol e Regatas e São Paulo Futebol Clube. As equipes entram em campo em momentos distintos na competição, com objetivos que vão da recuperação à manutenção da liderança.

O Santos terá uma missão delicada fora de casa. O time enfrenta o San Lorenzo de Almagro, às 18h (horário de MS), no estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires. Com apenas um ponto e na lanterna do Grupo D, o Peixe precisa vencer para seguir com chances de classificação.

Também às 18h, o Botafogo joga no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, contra o Independiente Petrolero, pelo Grupo E. O Alvinegro chega embalado, liderando a chave com quatro pontos, enquanto o adversário ainda não pontuou na competição.

Mais tarde, às 20h30, o São Paulo encara o Millonarios Fútbol Club no estádio El Campín, em Bogotá. Líder do Grupo C com seis pontos, o Tricolor busca manter a boa fase. A principal novidade deve ser a presença do goleiro Carlos Coronel entre os titulares. Natural de Porto Murtinho (MS) e naturalizado paraguaio, o atleta pode ganhar oportunidade na equipe comandada por Roger Machado.

Libertadores também agita a noite

Além da Sul-Americana, a rodada desta terça também conta com partida pela Copa Libertadores da América. O Cruzeiro Esporte Clube recebe o Club Atlético Boca Juniors às 20h30, no Mineirão, em Belo Horizonte. Os argentinos lideram o Grupo D com seis pontos, enquanto a equipe mineira aparece na terceira colocação, com três.

Pelo regulamento da Libertadores, os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às oitavas de final, enquanto os terceiros disputam um playoff contra equipes da Sul-Americana. Já na Sul-Americana, apenas o líder de cada grupo avança diretamente, enquanto os segundos colocados enfrentam os terceiros da Libertadores em uma fase de repescagem.

Agenda dos jogos desta terça-feira (28):

Sul-Americana

– 18h – San Lorenzo x Santos (ESPN)

– 18h – Botafogo x Independiente Petrolero (ESPN)

– 20h30 – Millonarios x São Paulo (SBT e ESPN)

Libertadores

– 20h30 – Cruzeiro x Boca Juniors (ESPN)

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais