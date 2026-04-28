Procurando emprego? Funsat está com 1.377 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) abriu 1.377 vagas de emprego nesta terça-feira (28), com atendimento das 7h às 16h, em Campo Grande. O órgão faz a intermediação das contratações por meio de cadastro atualizado e consulta ao painel de vagas.

O trabalhador deve comparecer à sede na Rua 14 de Julho, nº 992, na Vila Glória, ou acessar a Carteira de Trabalho Digital.

A oferta reúne 118 funções e concentra maior número de postos em atividades operacionais e de atendimento. O cargo de operador de caixa lidera com 358, seguido por auxiliar de limpeza (158), atendente de lojas e mercados (62), auxiliar de linha de produção (60) e repositor de mercadorias (50).

Também aparecem vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria (48), auxiliar nos serviços de alimentação (34), atendente de padaria (33) e repositor em supermercados (30).

Outras funções ampliam o leque de oportunidades em diferentes setores da economia. Há vagas para operador de telemarketing ativo (25), atendente de lanchonete (20), trabalhador de extração florestal (20) e vendedor interno (14). A lista inclui ainda funções técnicas e especializadas, como eletricista de instalações de veículos automotores (4), soldador (4), mecânico de manutenção de caminhão a diesel (2) e médico do trabalho (1).

O painel também indica 1.067 oportunidades que não exigem experiência, o que facilita o acesso de candidatos em início de carreira. Entre essas vagas, destacam-se operador de caixa (355), auxiliar de limpeza (120), auxiliar de linha de produção (46), auxiliar de padeiro (71) e atendente de lojas e mercados (62). Funções como atendente de lanchonete (20), operador de telemarketing ativo (25) e repositor de mercadorias (50) também aparecem nessa categoria.

Para pessoas com deficiência, a fundação oferece 7 vagas distribuídas em 4 funções: auxiliar de limpeza (2), auxiliar de linha de produção (2), empacotador à mão (2) e ajudante de carga e descarga de mercadoria (1). O quadro inclui ainda uma vaga temporária para cozinheiro geral (1).