Médico é preso com emagrecedores irregulares do Paraguai em rodovia de MS

Um médico ortopedista foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal ao ser flagrado transportando medicamentos emagrecedores sem registro no Brasil, na tarde de domingo (26), em Coxim, no norte de Mato Grosso do Sul.

A abordagem ocorreu durante fiscalização de rotina na BR-163, quando os agentes pararam uma caminhonete Dodge Ram registrada em nome do profissional. No veículo, além do médico, estavam outros dois homens e um adolescente.

Segundo informações do site Coxim Agora, o suspeito afirmou inicialmente que havia adquirido apenas produtos de uso pessoal e profissional no Paraguai, como vinhos, roupas de cama, computador e tablet, negando qualquer irregularidade.

No entanto, durante uma vistoria detalhada, os policiais encontraram diversas ampolas de medicamentos emagrecedores sem autorização dos órgãos sanitários brasileiros. Os produtos estavam distribuídos em compartimentos do veículo, o que levantou suspeita de tentativa de ocultação da carga.

De acordo com a legislação brasileira, é proibida a importação e comercialização de medicamentos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O transporte desse tipo de substância configura crime sanitário.

Diante da irregularidade, o médico foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Federal, em Campo Grande. A autoridade policial estipulou fiança de R$ 8.150, valor que foi pago ainda no mesmo dia.

O nome do suspeito não foi divulgado. Após o pagamento, ele foi liberado e responderá ao processo em liberdade. A polícia não informou a quantidade exata de medicamentos apreendidos nem o valor estimado da carga.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais