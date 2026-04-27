Vitórias magras e goleadas marcam rodada do Brasileirão; Palmeiras lidera e Corinthians sai do Z-4

A 13ª rodada do Campeonato Brasileiro foi marcada por jogos equilibrados, expulsões decisivas e mudanças importantes na tabela. Destaque para as vitórias de Corinthians e Grêmio por 1 a 0, além da goleada do Flamengo e da manutenção da liderança pelo Palmeiras.

Corinthians e Grêmio vencem com vantagem mínima

Na Neo Química Arena, o Corinthians derrotou o Vasco da Gama por 1 a 0 e deixou a zona de rebaixamento. O gol saiu aos 38 minutos do primeiro tempo, em jogada trabalhada que terminou com finalização de Matheus Bidu após passe de letra de Rodrigo Garro.

A partida mudou de cenário ainda antes do intervalo, quando André foi expulso, deixando o Timão com um jogador a menos. Na etapa final, a equipe recuou e suportou a pressão do Vasco, que teve mais posse de bola, mas pouca efetividade ofensiva. Com o resultado, o Corinthians chegou aos 15 pontos e subiu para a 14ª posição.

Já em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, o Grêmio venceu o Coritiba também por 1 a 0. O gol foi marcado por Gabriel Mec, após cruzamento de Enamorado. O confronto foi influenciado pela expulsão de Bruno Melo, que deixou o time paranaense com um jogador a menos ainda no primeiro tempo. O Tricolor chegou aos 16 pontos e ocupa a 11ª colocação.

Palmeiras segue líder e Athletico entra no G5

O Palmeiras manteve a liderança ao vencer o Red Bull Bragantino por 1 a 0, fora de casa. O gol foi marcado por Flaco López, após assistência de Sosa. Mesmo pressionado na etapa final, o time paulista conseguiu segurar o resultado e chegou aos 32 pontos.

Em Curitiba, o Athletico Paranaense venceu o Vitória por 3 a 1, de virada. Viveros marcou duas vezes, sendo decisivo no resultado, enquanto Luiz Gustavo fechou o placar. O Furacão alcançou 22 pontos e entrou no G5.

Flamengo goleia e Fluminense vence no fim

Na Arena MRV, o Flamengo teve atuação dominante e goleou o Atlético Mineiro por 4 a 0. Pedro, com dois gols, Arrascaeta e Plata garantiram o triunfo. O resultado levou o Rubro-Negro aos 26 pontos, mantendo a equipe na briga pela liderança.

No Maracanã, o Fluminense venceu a Chapecoense por 2 a 1, com gol decisivo de John Kennedy nos minutos finais. Antes, Savarino havia aberto o placar, enquanto Ênio empatou para os visitantes.

Com o resultado, o Fluminense também chegou aos 26 pontos e segue entre os primeiros colocados.

A rodada movimentou tanto a parte de cima quanto a intermediária da tabela. O Palmeiras segue isolado na liderança, enquanto Flamengo e Fluminense mantêm a perseguição direta. Na parte inferior, o Corinthians deixou o Z-4, aumentando a pressão sobre equipes como o Santos.

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