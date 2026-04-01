Brasil reage após derrota e vence Croácia por 3 a 1 em amistoso nos Estados Unidos

Depois de decepcionar na derrota para a França no primeiro amistoso da Data Fifa, a Seleção Brasileira deu uma resposta positiva ao torcedor. Com atuação mais organizada e ofensiva, o Brasil venceu a Croácia por 3 a 1 nessa terça-feira (31), no estádio Camping World, em Orlando, nos Estados Unidos.

O resultado poderia ter sido ainda mais amplo, não fosse a grande atuação do goleiro croata Dominik Livakovic, que fez importantes defesas principalmente no primeiro tempo. Os gols brasileiros foram marcados por Danilo Santos, Igor Thiago e Gabriel Martinelli, enquanto Majer descontou para os croatas.

Com a vitória, alguns jogadores que tiveram bom desempenho — como Bremer, Léo Pereira, Danilo Santos e Luiz Henrique — passam a ganhar força na disputa por uma vaga na lista final da Seleção para a Copa do Mundo. A convocação dos 26 jogadores que irão ao Mundial será divulgada até o dia 18 de maio, e não há previsão de novos amistosos até lá.

Brasil domina o primeiro tempo

A Seleção apresentou postura bem diferente daquela mostrada contra a França. Mais objetiva, agressiva e criativa, a equipe brasileira controlou as ações ofensivas desde os minutos iniciais.

A atuação também foi facilitada pelo desempenho irregular da Croácia, que errou muitos passes, marcou mal e não conseguiu pressionar a saída de bola brasileira. No meio de campo, Danilo Santos deu mais mobilidade ao setor, enquanto Luiz Henrique trouxe qualidade individual ao ataque.

Matheus Cunha teve liberdade para articular jogadas e formar triangulações no setor ofensivo, o que também contribuiu para uma atuação mais consistente de Vini Jr., que participou bem das jogadas.

A pressão brasileira quase resultou em gol aos 20 minutos, quando Luka Modric errou um passe na defesa e entregou a bola para Vini Jr. O atacante rolou para Danilo finalizar, mas Livakovic fez grande defesa. Aos 35, Casemiro recuperou bola no meio e Matheus Cunha lançou João Pedro, que desperdiçou boa chance ao chutar em cima do goleiro croata.

A Croácia pouco ameaçou. A melhor oportunidade veio em cobrança de falta de Modric, defendida por Bento.

O gol brasileiro saiu apenas nos acréscimos do primeiro tempo. Aos 46 minutos, após recuperação de bola no meio, Matheus Cunha fez lançamento preciso para Vini Jr. O atacante avançou pela esquerda e rolou para Danilo Santos finalizar e abrir o placar.

Segundo tempo tem muitas mudanças e mais gols

Na etapa final, o ritmo da partida caiu, principalmente por causa das várias substituições — oito em cada equipe — que alteraram a dinâmica do jogo.

Mesmo assim, o Brasil manteve maior posse de bola e controle das ações. A Croácia chegou ao empate aos 37 minutos, quando Majer recebeu lançamento entre Danilo e Marquinhos, ganhou na velocidade e bateu na saída do goleiro Bento.

A reação brasileira foi imediata. Logo no ataque seguinte, Endrick fez boa jogada individual e sofreu pênalti após ser derrubado por Sutalo dentro da área. Igor Thiago, que havia entrado no lugar de João Pedro, cobrou com categoria e marcou seu primeiro gol pela Seleção em apenas seu segundo jogo.

Já nos acréscimos, aos 46 minutos, o Brasil fechou o placar. Em contra-ataque rápido, Endrick avançou pelo meio e serviu Martinelli, que bateu cruzado para fazer o terceiro gol brasileiro e confirmar a vitória por 3 a 1.

Agora, as atenções se voltam para a divulgação da lista final da Seleção para a Copa do Mundo, quando o técnico definirá os 26 jogadores que representarão o Brasil no Mundial.

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