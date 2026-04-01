Mais de 1,2 mil vagas são ofertadas pela Funsat nesta quarta-feira (1º)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) disponibiliza, nesta quarta-feira (1º), 1.262 vagas de emprego em 118 profissões diferentes, com oportunidades ofertadas por 136 empresas em Campo Grande.

Para participar dos processos seletivos, é necessário que o candidato esteja com o cadastro atualizado no Sine (Sistema Nacional do Emprego), requisito para acesso às entrevistas e encaminhamentos.

Entre as vagas disponíveis, há oportunidades para funções como agente de saneamento (10), atendente de lanchonete (15), atendente de padaria (77), auxiliar de pedreiro (2), fiscal de prevenção de perdas (6), frentista (7), padeiro (16) e preparador físico (2).

Também há grande volume de vagas sem exigência de experiência, com 855 oportunidades distribuídas em 58 funções. Entre elas estão atendente de balcão (3), almoxarife (5), auxiliar de cozinha (15), churrasqueiro (2), operador de caixa (86), operador de telemarketing ativo (25) e repositor de supermercados (35).

Para PCDs (pessoas com deficiência), são ofertadas 12 vagas, incluindo oportunidades para repositor de mercadorias (5), auxiliar de linha de produção (2), empacotador à mão (2), além de vagas para porteiro, motorista de caminhão e auxiliar de limpeza.

Atendimento

A Funsat realiza atendimento presencial em dois endereços:

Rua 14 de Julho, 992, no Centro (Vila Glória);

Rua Anacá, 699, no Polo Moreninhas (região do Bandeira).