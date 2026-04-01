Abril começa com calor intenso e risco de pancadas de chuva em MS nesta quarta (1º)

A previsão do tempo nessa quarta-feira (01) em Mato Grosso do Sul indica um dia de sol com variação de nebulosidade em todas as regiões. As temperaturas permanecem elevadas, com máximas podendo atingir entre 35°C e 36°C.

A atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica, combinada com cavados e a presença de calor e umidade, favorece a ocorrência de pancadas de chuva ao longo do dia. Essas instabilidades devem atingir principalmente a metade leste do estado, onde a probabilidade de chuva é maior. Nessas áreas, as precipitações tendem a ocorrer de forma irregular e mal distribuída, mas há risco de episódios mais intensos, com tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Nas demais regiões, também há chance de chuva, porém de maneira mais isolada e com menor intensidade.

Os ventos sopram do quadrante norte, com velocidades entre 30 e 50 km/h, podendo ocorrer rajadas pontualmente mais fortes, acima de 50 km/h.

As temperaturas previstas nas principais cidades são:

Corumbá: 25/36°C

Aquidauana: 24/35°C

Porto Murtinho: 25/36°C

Coxim: 23/34°C

Camapuã: 22/33°C

Campo Grande: 22/31°C

Dourados: 22/33°C

Três Lagoas: 24/34°C

Paranaíba: 21/32°C

Ponta Porã: 21/26°C

Anaurilândia: 22/33°C

Com informações do Cemtec