Futebol MS: Operário demite técnico às vésperas da final estadual

Depois de goleada sofrida na Copa Centro-Oeste, SAF anuncia saída de Paulo Massaro

O Operário vive dias de turbulência e decisão na temporada. Após a goleada por 6 a 0 sofrida para o Vila Nova-GO, sábado (28), pela Copa Centro-Oeste, o clube anunciou, na tarde de ontem (30), a saída do técnico Paulo Massaro. O Tigre foca a Série B do Brasileiro e para enfrentar o principal elenco do futebol de Mato Grosso do Sul, nem Guto Ferreira esteve à beira do campo.

O auxiliar Weligton Robson comandou um time misto à beira do campo. Os gols do Colorado foram de Bruno Xavier, Jackson, Dodô, Gustavo Puskas, Emerson Urso e Elias. Guto Ferreira acompanhou a partida das arquibancadas – que recebeu 1451 torcedores – e estreia amanhã (1), contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela Segunda Divisão do Nacional.

Em nota oficial divulgada nas redes sociais, a SAF que comanda o Operário informou que Paulo Massaro não faz mais parte da comissão técnica. Para os próximos compromissos, a equipe será comandada interinamente pelo auxiliar Evandro de Lima.

A mudança ocorre a poucos dias da partida mais importante do ano até aqui: a final do Campeonato Sul-mato-grossense, contra o Bataguassu, marcada para esta quinta-feira (2), às 19h30, no estádio Jacques da Luz.

A goleada sofrida no Estádio OBA encerrou sequência de 15 jogos de invencibilidade do Galo em 2026. Até então, o time havia sofrido apenas nove gols na temporada — número que saltou para 15 após a derrota em Goiânia.

Além do impacto no desempenho, o resultado também teve reflexo na tabela da competição regional. O Operário caiu para a quinta colocação do grupo A, ficando à frente apenas do Primavera-MT, que ainda não pontuou.

A liderança é do Rio Branco-ES, com 6 pontos. O Vila Nova é o vice-líder graças ao placar elástico de sábado, que “engordou” seu saldo de gols, e coloca o time goiano em vantagem nos critérios de desempate. Também é por causa do saldo — neste caso, negativo — que o Operário está em penúltimo no grupo, apesar de ter os mesmos 3 pontos que o Vila Nova, além de Araguaína-TO e Capital-DF.

A segunda rodada foi complementada domingo (29), com dois jogos do grupo: o Rio Branco venceu o Capital por 2 a 0, em Brasília, enquanto o Araguaína superou o Primavera-MT pelo mesmo placar, fora de casa.

O cenário complica a situação da equipe na competição regional, pois a primeira fase é disputada em turno único. Além disso, a pressão por uma resposta rápida — agora sob novo comando — fica ainda maior.

Retrospecto de Paulo Massaro

Anunciado como técnico do Operário em dezembro do ano passado, Paulo Massaro deixa o comando da equipe com os seguintes números: 16 jogos, nove vitórias, seis empates e uma derrota, o que representa um aproveitamento de 68,75%.

No Campeonato Sul-Mato-Grossense, o treinador comandou o time em 12 jogos, somou sete vitórias, cinco empates, e manteve a invencibilidade da equipe na competição até a final. Já na Copa do Brasil, teve uma vitória (2 a 1 sobre o ASA-AL) e um empate (1 a 1 com o Vila Nova no tempo regulamentar, e eliminação nos pênaltis).

Pela Copa Centro-Oeste, além da única derrota sob seu comando — a goleada sofrida diante do Tigre goiano —, Massaro obteve a vitória sobre o Araguaína por 1 a 0.

Final caseira vira prioridade

Se, na disputa regional, o momento é de alerta, no estadual o contexto ainda é favorável. No jogo de ida da final, o Operário venceu o Bataguassu por 3 a 1, no último dia 31, no interior, e construiu vantagem importante.

A equipe pode perder por um gol de diferença no confronto de volta, quinta-feira (2), às 19h30, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. Caso o Galo conquiste a taça do Estadual pelo terceiro ano seguido, repetirá façanha que não consegue desde 1981.

Por Ricardo Prado, com Luciano Shakihama