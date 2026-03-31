Futebol MS: Operário demite técnico às vésperas da final estadual

Jogadores do Vila Nova comemoram um dos seis gols sobre o Operário´ - Foto: Roberto Corrêa VNFC
Jogadores do Vila Nova comemoram um dos seis gols sobre o Operário´ - Foto: Roberto Corrêa VNFC

Depois de goleada sofrida na Copa Centro-Oeste, SAF anuncia saída de Paulo Massaro

O Operário vive dias de turbulência e decisão na temporada. Após a goleada por 6 a 0 sofrida para o Vila Nova-GO, sábado (28), pela Copa Centro-Oeste, o clube anunciou, na tarde de ontem (30), a saída do técnico Paulo Massaro. O Tigre foca a Série B do Brasileiro e para enfrentar o principal elenco do futebol de Mato Grosso do Sul, nem Guto Ferreira esteve à beira do campo.

O auxiliar Weligton Robson comandou um time misto à beira do campo. Os gols do Colorado foram de Bruno Xavier, Jackson, Dodô, Gustavo Puskas, Emerson Urso e Elias. Guto Ferreira acompanhou a partida das arquibancadas – que recebeu 1451 torcedores – e estreia amanhã (1), contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela Segunda Divisão do Nacional.

Em nota oficial divulgada nas redes sociais, a SAF que comanda o Operário informou que Paulo Massaro não faz mais parte da comissão técnica. Para os próximos compromissos, a equipe será comandada interinamente pelo auxiliar Evandro de Lima.

A mudança ocorre a poucos dias da partida mais importante do ano até aqui: a final do Campeonato Sul-mato-grossense, contra o Bataguassu, marcada para esta quinta-feira (2), às 19h30, no estádio Jacques da Luz.

A goleada sofrida no Estádio OBA encerrou sequência de 15 jogos de invencibilidade do Galo em 2026. Até então, o time havia sofrido apenas nove gols na temporada — número que saltou para 15 após a derrota em Goiânia.

Além do impacto no desempenho, o resultado também teve reflexo na tabela da competição regional. O Operário caiu para a quinta colocação do grupo A, ficando à frente apenas do Primavera-MT, que ainda não pontuou.

A liderança é do Rio Branco-ES, com 6 pontos. O Vila Nova é o vice-líder graças ao placar elástico de sábado, que “engordou” seu saldo de gols, e coloca o time goiano em vantagem nos critérios de desempate. Também é por causa do saldo — neste caso, negativo — que o Operário está em penúltimo no grupo, apesar de ter os mesmos 3 pontos que o Vila Nova, além de Araguaína-TO e Capital-DF.

A segunda rodada foi complementada domingo (29), com dois jogos do grupo: o Rio Branco venceu o Capital por 2 a 0, em Brasília, enquanto o Araguaína superou o Primavera-MT pelo mesmo placar, fora de casa.

O cenário complica a situação da equipe na competição regional, pois a primeira fase é disputada em turno único. Além disso, a pressão por uma resposta rápida — agora sob novo comando — fica ainda maior.

Retrospecto de Paulo Massaro
Anunciado como técnico do Operário em dezembro do ano passado, Paulo Massaro deixa o comando da equipe com os seguintes números: 16 jogos, nove vitórias, seis empates e uma derrota, o que representa um aproveitamento de 68,75%.

No Campeonato Sul-Mato-Grossense, o treinador comandou o time em 12 jogos, somou sete vitórias, cinco empates, e manteve a invencibilidade da equipe na competição até a final. Já na Copa do Brasil, teve uma vitória (2 a 1 sobre o ASA-AL) e um empate (1 a 1 com o Vila Nova no tempo regulamentar, e eliminação nos pênaltis).

Pela Copa Centro-Oeste, além da única derrota sob seu comando — a goleada sofrida diante do Tigre goiano —, Massaro obteve a vitória sobre o Araguaína por 1 a 0.

Final caseira vira prioridade
Se, na disputa regional, o momento é de alerta, no estadual o contexto ainda é favorável. No jogo de ida da final, o Operário venceu o Bataguassu por 3 a 1, no último dia 31, no interior, e construiu vantagem importante.

A equipe pode perder por um gol de diferença no confronto de volta, quinta-feira (2), às 19h30, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. Caso o Galo conquiste a taça do Estadual pelo terceiro ano seguido, repetirá façanha que não consegue desde 1981.

Por Ricardo Prado, com Luciano Shakihama

 

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *