Sada Cruzeiro vence Suzano, no Guanandizão, e mantém liderança na Superliga Masculina de Vôlei

Time de Minas fica na frente com placar de 3 sets a 1 e classifica em 1º para os playoffs

O Sada Cruzeiro (MG), atual campeão mundial de vôlei masculino, venceu mais uma na Superliga 2024/2025 em uma exibição de alto nível no Ginásio Guanandizão, em Campo Grande. A vitória foi sobre o Suzano (SP) por 3 sets a 1 na noite desse domingo (23), em partida válida pela 10ª rodada do returno. O destaque da noite foi Douglas Souza, eleito o melhor em quadra e vencedor do Troféu VivaVôlei.

A torcida campo-grandense compareceu em peso, quase lotando o setor de cadeiras do ginásio. Esta foi a segunda partida da Superliga realizada em Mato Grosso do Sul nesta temporada. Em dezembro, o confronto entre Vôlei Renata e Vedacit Campinas também atraiu cerca de 5 mil torcedores ao Guanandizão.

O Sada Cruzeiro entrou em quadra com Rodriguinho, Wallace, Cledenílson, Otávio, Douglas e Mateus, enquanto o Suzano iniciou o jogo com Maicon, Pessoa, Sabino, Bieler, Pedrosa e Daniel. No 1º set, o time mineiro mostrou superioridade desde o início, abrindo uma vantagem de dois pontos e aumentando a diferença para 9 a 5 com boa atuação de Otávio e Douglas. O Suzano tentou reagir, mas não conseguiu tomar a liderança. O Sada fechou o set em 25-16.

O 2º set foi mais equilibrado, com o Suzano demonstrando maior intensidade. As equipes chegaram ao ponto 10 empatadas, mas o Suzano deslanchou na reta final com ótima performance de Pessoa, abrindo 20 a 15. O Cruzeiro reagiu e chegou a liderar, mas um desafio de toque na rede garantiu a vitória do Suzano por 25-23.

No 3º set, o Sada Cruzeiro voltou a dominar, com Douglas e Wallace brilhando nos saques. Sem conseguir bloquear os ataques dos mineiros, o Suzano foi superado por 25-18.

O 4º set começou equilibrado, mas o Sada Cruzeiro impôs seu ritmo e abriu cinco pontos de vantagem. Wallace e Douglas novamente foram os destaques, e o time fechou o jogo em 25-18 após um erro de saque do Suzano.

Após o jogo, Douglas Souza foi cercado por torcedores que buscavam autógrafos e fotos. Em entrevista, o ponteiro destacou a dificuldade da partida e elogiou o desempenho de Wallace. “Foi um jogo muito duro. Na minha cabeça, o Wallace merecia o prêmio de melhor em quadra porque ele decidiu mais”, afirmou Douglas.

Douglas também comentou sobre a maratona de jogos da equipe e a importância de descanso antes dos playoffs. “Agora é o momento de recuperar. Será uma semana importante para a gente descansar”, disse.

O ponteiro ainda elogiou o apoio da torcida e o Ginásio Guanandizão, mas criticou o treino aberto realizado no sábado (22). “Parecia que era jogo porque tinha muita gente. Esse foi o único ponto negativo”, pontuou.

O técnico do Sada Cruzeiro, Filipe Dias, destacou o equilíbrio da equipe e a liderança na tabela como fatores importantes para os próximos jogos. “Vamos fazer um rodízio no próximo jogo para descansar a equipe e focar nos playoffs”, afirmou.

Do lado do Suzano, o técnico Pedro Uehara reconheceu os erros da equipe, mas mostrou confiança na evolução para o mata-mata. “Precisamos melhorar em alguns pontos e estudar bem o adversário que vier na próxima fase”, disse.

O capitão do Suzano, Daniel, destacou o saque como fator decisivo no confronto. “Eles acertaram mais que a gente. No segundo set conseguimos melhorar nisso e vencer”, analisou.

Com a vitória, o Sada Cruzeiro segue líder isolado da Superliga Masculina, com 51 pontos. O Suzano permanece na 7ª posição, com 29 pontos, ambos já classificados para os playoffs. O próximo desafio do Sada Cruzeiro será na quinta-feira (27), às 20h, contra o APAN Blumenau-SC no Poliesportivo do Riachão, em Contagem (MG). O Suzano, por sua vez, enfrentará o São José fora de casa, também na quinta-feira, no mesmo horário.

