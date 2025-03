Homem com mais de 60 passagens pela polícia é executado a tiros em Ponta Porã

Na tarde dessa segunda-feira (24), Mauritoni Gleberson da Silva, de 43 anos, conhecido como Toni, foi morto a tiros em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. Ele tinha um extenso histórico criminal, com mais de 60 passagens pela polícia.

De acordo como registro policial, testemunhas relataram que pelo menos três homens e uma mulher participaram do crime. Após a execução, o grupo fugiu em um Volkswagen Fox e segue sendo procurado pelas autoridades.

Conforme publicação do site Ponta Porã News, os suspeitos atravessaram a Linha Internacional, o que levou as autoridades paraguaias a serem acionadas para auxiliar nas buscas. O boletim de ocorrência aponta ainda que, Toni era bastante conhecido na região por cometer crimes, especialmente furtos e roubos, com maior atuação no Residencial Ponta Porã 1.

No local do crime, não foram encontradas câmeras de segurança, mas dois celulares foram apreendidos para investigação. O caso foi registrado como homicídio simples.