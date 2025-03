Confira a coluna “Segredos de Estado” por Laureano Secundo

Olha onda

Boa parte dos políticos costuma chegar ao poder aproveitando a onda que surge. Foi assim com o PMDB na onda da redemocratização em 1982. Com o mesmo PMDB em 1986, após a implantação do Plano Cruzado. Por outro lado, Fernando Collor de Mello, que autointitulou-se “caçador de marajás” numa época no Brasil, começava se indignar com a corrupção e ainda se aproveitou do fracasso dos planos econômicos. Com Fernando Henrique Cardoso e a onda do Plano Real. Já Lula impulsionou a onda petista em 2002 e Jair Bolsonaro na onda do conservadorismo que surgiu a partir de 2013 e viveu seu apogeu na eleição de 2018. Essas são apenas algumas das ondas que surgiram influenciadas por diversos momentos da vida brasileira.

Cada eleição tem sua história, mas sabe-se que o fracasso de um governo seja pelas crises geradas pela economia, corrupção, envelhecimento de propostas administrativas, ou vertentes ideológicas acabam por se transformar na oportunidade para gerar uma onda diferente e que muitas vezes sequer são detectadas por pesquisas. Para 2026, o mar ainda não dá sinais de qual onda deverá prevalecer na hora da conclusão da apuração dos votos depositados pelos eleitores.

Federal I

A briga por uma vaga nas chapas para a disputa de uma vaga na Câmara dos Deputados está bem complicada dentro do PT e caso não venha a se consolidar como candidato ao Senado, Vander Loubet pode inchar ainda mais a chapa que já tem Camila jara, Tiago Botelho e pode receber Carlos Bernardo e Fábio Trad.

Federal II

O desembarque de pré-candidatos ao Senado também poderá complicar ainda mais as chapas para a Câmara Federal. Nomes como Soraya Thronicke e Nelsinho Trad que estariam com seus projetos de reeleição ameaçados atualmente, já têm como plano B permanecer em Brasília como deputados e isso complica ainda mais a disputa por uma vaga na Câmara.

Nome forte

Ainda sem partido definido, o deputado estadual Lídio Lopes é uma das grandes interrogações para a disputa eleitoral de 2026. Por contar com uma forte estrutura política ao seu dispor ele seria candidato forte desde a Assembleia legislativa até ao Senado, sendo cotado até mesmo para ser vice.

Perdendo força

O PSDB está cada vez mais enfraquecido à medida que perde desde filiados até partidos aliados. A mais recente perda foi o Cidadania, partido que compunha com os tucanos a Federação que disputou as últimas eleições. A governadora de Pernambuco Raquel Lyra já saiu em direção ao PSD e outros estão com as malas prontas.

Tereza vice

Essa negociação entre União Brasil e o PP, seja para fusão, incorporação ou composição de uma Federação, poderá consolidar a composição de uma chapa que terá o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, como candidato a presidente e a senadora de Mato Grosso do Sul Tereza Cristina como vice. Esse acerto aconteceu durante a campanha de Rose Modesto à Prefeitura de Campo Grande no ano passado.

Menos complicado

Pelas avaliações de tucanos influentes, a migração do ex-governador Reinaldo Azambuja para outro partido começa a avaliar qual seria a sigla que lhe ofereceria menos complicações para ser candidato ao Senado. Por enquanto, o Republicanos seria o partido que leva vantagem nesse quesito.

Meninos eu vi

Após viver as dificuldades do início de administração, o então prefeito André Puccinelli deu início à arrancada da sua administração com a obra de recapeamento da Avenida Afonso Pena, cujo estado precário da pavimentação provocava muitas reclamações. No dia da apresentação de uma das etapas da obra, ele encontrou com o ex-governador Wilson Martins que, como de hábito, fazia sua caminhada pela principal avenida de Campo Grande. Nas entrevistas, Wilson Martins, que era o padrinho político de Puccinelli, proferiu a seguinte frase.

– Eu disse para o André, se você quer agradar o campo-grandense, cuida bem da Avenida Afonso Pena.

Frase

“A gente tem que destacar o ganho da sociedade com a instauração dessa CPI”

Vereador Dr. Lívio (União Brasil), presidente da CPI do Transporte Público.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais