Bragantino e Atlético-MG duelam em Bragança Paulista em rodada antecipada do Brasileirão

Red Bull Bragantino e Atlético-MG entram em campo neste domingo (16), às 18h (horário de MS), no estádio Cícero de Souza Marques, em duelo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, rodada antecipada pela CBF devido ao calendário apertado da reta final de temporada. As duas equipes chegam embaladas por momentos de reação e tratam o confronto como decisivo para suas pretensões na competição.

O Bragantino vem de duas vitórias importantes, contra Corinthians e São Paulo, resultados que afastaram o Massa Bruta da ameaça de rebaixamento. Com 42 pontos e ocupando a 11ª colocação, o time comandado por Pedro Caixinha tenta emplacar o terceiro triunfo consecutivo para seguir sonhando com uma vaga na pré-Libertadores. A reação recente devolveu confiança ao elenco e recolocou o clube na disputa por posições mais altas na tabela.

Do lado mineiro, o Atlético-MG vive um cenário de estabilidade. Apesar do empate frustrante contra o Fortaleza na última rodada, o Galo soma sete jogos sem derrota no Brasileirão, campanha que o tirou da parte inferior da tabela e o colocou novamente na briga pelo G-7. Na nona posição, com 44 pontos, a equipe vê o duelo em Bragança Paulista como um importante termômetro antes da final da Copa Sul-Americana, marcada para o dia 22, contra o Lanús, no Paraguai.

Com ambos os times mirando a parte de cima da tabela e buscando consolidar suas reações, a partida promete equilíbrio e fortes emoções na penúltima rodada da competição.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais