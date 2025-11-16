Pistola enterrada é encontrada em Costa Rica, adolescente assume posse e é apreendido

Uma pistola que pode ter sido utilizada em uma tentativa de homicídio foi encontrada enterrada no quintal de uma residência em Costa Rica, a 326 quilômetros de Campo Grande. O armamento, uma CZ-P07 calibre 9 mm, estava escondido dentro de uma vasilha, protegida por uma sacola plástica e uma meia de pano. Um adolescente de 16 anos foi apreendido após confessar ser o responsável pela arma.

A ação ocorreu após levantamentos da Inteligência da 4ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar) e dados repassados pela Polícia Civil, que identificaram o jovem como o responsável por guardar o armamento. As investigações buscavam esclarecer o uso da pistola em uma tentativa de homicídio registrada no mês passado no município, segundo informações do site Jovem Sul News.

Com base nas informações reunidas, equipes da Polícia Militar foram até a casa onde o adolescente mora com a família. Os policiais solicitaram autorização para entrar no imóvel e realizaram buscas no terreno. Foi nos fundos da residência que a arma foi localizada, enterrada cuidadosamente para dificultar o acesso e a visualização.

Ao ser abordado, o adolescente assumiu imediatamente a posse da pistola. Ele foi apreendido e encaminhado à delegacia local, onde o caso foi registrado como ato infracional análogo à posse irregular de arma de fogo de uso restrito. A apreensão do armamento deve contribuir para o avanço das investigações sobre a tentativa de homicídio.

