Santos vence o Palmeiras no fim, Flamengo goleia com dois a mais e Coritiba confirma retorno à Série A

O sábado (15) foi movimentado no futebol brasileiro, com emoção na Série A e definição na Série B. Na Vila Belmiro, o Santos venceu o Palmeiras por 1 a 0, em duelo decidido nos acréscimos. Em Pernambuco, o Flamengo goleou o Sport por 5 a 1 e assumiu provisoriamente a liderança do Brasileirão. Já na Série B, o Coritiba empatou com o Athletic e garantiu matematicamente o acesso à elite.
Em uma partida intensa e repleta de chances, o Santos venceu o Palmeiras por 1 a 0 na Vila Belmiro, com gol de Rollheiser aos 45 minutos do segundo tempo. O lance decisivo veio quando Escobar cruzou, Robinho Jr. ajeitou e o argentino bateu firme, fazendo explodir a torcida santista e tirando o Peixe do sufoco na luta contra o rebaixamento.
O primeiro tempo foi amplamente dominado pelo Santos, que finalizou 11 vezes. O lateral Igor Vinícius conduziu as principais ações ofensivas: aos 13 minutos exigiu boa defesa de Carlos Miguel; aos 20, serviu Barreal com passe açucarado, mas o goleiro palmeirense salvou com o pé esquerdo. A melhor chance veio aos 45 minutos, em escanteio cobrado por Neymar, que quase terminou em gol — salvo em cima da linha por Khellven.
Na volta do intervalo, Abel Ferreira tentou mudar o panorama com a entrada de Luighi e Flaco López, e o Palmeiras cresceu. Logo aos 12 segundos, Luighi perdeu chance clara; aos 2 minutos, obrigou Brazão a fazer grande defesa. Flaco quase marcou aos 18, em chute colocado que raspou a trave.
O Santos, porém, não recuou. Aos 11 do segundo tempo, Neymar cruzou rasteiro e a bola atravessou a pequena área, enquanto Robinho Jr. teve cruzamento bloqueado por Murilo no lance seguinte. Quando o empate parecia inevitável, o Peixe aproveitou a brecha final para garantir três pontos preciosos diante do rival.
Próximos jogos
– Palmeiras x Vitória, quarta-feira, 19h30, no Allianz Parque
– Santos x Mirassol, quarta-feira, 21h30, na Vila Belmiro
Flamengo goleia após expulsões do Sport e assume liderança provisória
Na Arena Pernambuco, o Flamengo goleou o Sport por 5 a 1 em jogo atrasado da 12ª rodada. A equipe da casa até saiu na frente com gol de Pablo aos 15 minutos, após pressionar a saída de bola carioca. Mas tudo mudou após a expulsão de Matheus Alexandre: o Flamengo cresceu e empatou em belo chute de Luiz Araújo, que deslocou o goleiro.
A segunda expulsão do Sport ainda no primeiro tempo desmontou de vez o setor defensivo. Com dois jogadores a mais, o Flamengo tomou conta da partida. Juninho virou o jogo, quebrando jejum no Brasileirão; Bruno Henrique ampliou em jogada rápida pela esquerda; Ayrton Lucas e Douglas Telles fecharam a goleada, garantindo a equipe na liderança provisória com 71 pontos. O Sport, já rebaixado com 17 pontos, segue na lanterna.
Próximas partidas
– Flamengo x Fluminense, quarta-feira (19), às 21h30
– Sport x Botafogo, terça-feira, às 20h30
Coritiba empata com o Athletic e confirma retorno à Série A
No Couto Pereira, o Coritiba empatou em 0 a 0 com o Athletic pela penúltima rodada da Série B e assegurou o retorno à Série A do Brasileirão. O resultado frustrou a festa do título antecipado, mas garantiu matematicamente o acesso.
A partida foi marcada por equilíbrio e poucas chances claras. A melhor oportunidade do primeiro tempo foi do Coxa: aos 37 minutos, Dellatorre acertou a trave após sobra na área, arrancando suspiros da torcida. O Athletic respondeu na etapa final com cruzamento de Gasolina para Marcelo Ajul, que cabeceou com perigo.
O Coritiba voltou a ameaçar com Everaldo e Dellatorre, e já nos acréscimos, Lucas Roinier exigiu grande defesa do goleiro mineiro. O empate, porém, se manteve até o apito final.
O Athletic segue fora da zona de rebaixamento e depende de si na última rodada, contra o Paysandu. O Coritiba enfrenta o Amazonas, já rebaixado, precisando de vitória para confirmar o título da Série B.
