Último leilão do ano: raça oferta femeas e touros com alto rendimento genético na produção

Nelore Cometa realiza dois leilões com oferta de fêmeas de alto valor genético, no dia 16 de novembro e sua safra de touros em 6 de dezembro para fechar .

A Nelore Cometa, referência nacional em melhoramento genético e produção de touros PO (puro de origem), anuncia sua última dupla de leilões do ano com a oferta da melhor genética para uma produção equilibrada e funcional. No próximo dia 16 de novembro o grupo ofertará fêmeas, e no dia 6 de dezembro, sua safra final de touros. Todos os leilões serão transmitidos para todo o Brasil e marcam a trajetória de mais de cinco décadas dedicadas à seleção da raça Nelore e à disseminação de um gado melhorador para os rebanhos comerciais, traduzindo produtividade em lucro para o pecuarista.

Segundo o pecuarista Francis Maris Cruz, titular da marca, o propósito da Nelore Cometa sempre foi claro: produzir animais que geram resultado real para quem vive da pecuária, unindo desempenho em produção de carne, eficiência reprodutiva e equilíbrio na seleção genética

“Nosso foco é entregar genética que dê retorno ao produtor. O animal precisa transformar investimento em lucro, seja no ganho de peso, na eficiência alimentar ou na qualidade da carne. Isso é o que move o nosso trabalho de seleção que refinamos ano a ano”, afirma.

A Nelore Cometa é reconhecida por combinar tradição e inovação. Participam de três programas de melhoramento genético para análise de dados – Geneplus (Embrapa), PMGZ (ABCZ) e ANCP – além de genotipagem, ultrassonografia de carcaça e avaliações visuais. A seleção é potencializada pelo uso intensivo de biotecnologias reprodutivas, como a transferência de embriões e a fertilização in vitro. Somente no último ano foram realizadas 4.900 transferências de embriões – um volume expressivo, que posiciona o criatório entre os maiores do Brasil em multiplicação genética. Ao mesmo tempo, a marca preserva o biotipo e a funcionalidade da raça Nelore, símbolo da pecuária tropical.

Por Suzi Jarde

