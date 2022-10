Urnas passam por teste de integridade na Capital

O Mato Grosso do Sul participou do Teste de Integridade das urnas eletrônicas das Eleições 2022 com uso de biometria na manhã deste domingo (2), no Sesc Horto com a presença do juiz eleitoral Wilson Leite Correa.

O ambiente do projeto-piloto com biometria foi aberto ao público e agradou quem participou do teste como no caso do servidor público Adriano Barbosa. “Eu achei válido mostrar a segurança das urnas e neste ano será conturbado e será importante confirmar a segurança. Foi rápida e simples. Não custa nada participar.” Barbosa é funcionário público, e tem 37 anos.

O procedimento serve para confirmar a segurança das urnas e comprovar que estavam zeradas. “Há várias eleições o TRE tem realizado a auditoria, elas são retiradas para mostrar que efetivamente estão zeradas e agora com a participação do eleitor para que testem a biometria. Eles vão acionar a urna e será liberado para fazer um voto e de forma voluntária. A participação é apenas para liberar o sistema. São duas urnas neste modelo no Estado.”, declarou o juiz Wilson leite Correa.

Segundo o Juiz este será mais uma ferramenta que dará confiabilidade ao sistema.

Funcionamento

– A pessoa vota normalmente, na sua seção eleitoral;

– Ao deixar a seção, será abordada por um servidor da Justiça Eleitoral que fará um convite para participar do Teste de Integridade;

– Quem aceitar o convite será encaminhado à outra sala, no mesmo local de votação;

– Nessa sala, será recebido por outro servidor público, que explicará o teste;

– O eleitor assinará Termo de Consentimento, no qual dará ciência do objetivo do teste e da sua participação voluntária, antes da habilitação da urna eletrônica e participação;

– No teste, será usada uma outra urna eletrônica, idêntica à da sua seção de origem;

– O eleitor, então, posicionará o dedo no leitor biométrico para identificação na urna de teste;

– Votos lançados em cédulas de papel serão digitados por servidores do Poder Judiciário e Ministério Público na urna liberada pela eleitora ou eleitor;

– No final, é feita uma comparação entre o que foi computado e o que foi digitado na urna.

COM INFORMAÇÕES: WILLIAN LEITE