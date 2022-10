Em Aquidauana ruas de escolas onde tem votação são fechadas

Em Aquidauana o tráfego de veículos em frente aos colégios eleitorais de Aquidauana ficarão fechados neste domingo (2), durante a votação. A medida foi adotada para evitar a aglomeração de pessoas uniformizadas não importando algum identificador de candidato ou partido.

A decisão foi tomada pelo Juiz eleitoral do colégio eleitoral de Aquidauana e foi recebido sem protestos pelos eleitores, somente as pessoas com deficiência que chegaram ao local de votação em veículos puderam descer em frente aos locais onde estão instaladas as sessões eleitorais.