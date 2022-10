André vota e vai acompanhar apuração em casa

O ex-governador André Puccinelli candidato ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul pelo MDB votou as 7,30 horas na sessão eleitoral localizada na escola Lúcia Martins Coelho confiante de que estará no segundo turno, Puccinelli estava acompanhado pela esposa Dona Beth Puccinelli e ada candidada a vice-governadora Tânia Garib. Antes de votar, Puccinelli acompanhou a sua esposa que vota na mesma escola.

“Fizemos uma campanha tranquila, apresentamos nossas propostas e dabatemos com o eleitor agora vamos esperar o resultado da votação”. Assim disse André Puccinelli ao afirmar que deverá acompanhar a votação de casa e a tarde ainda vai decidir se vai ao Tribunal Regional Eleitoral após a a confirmação do resultado da eleição.