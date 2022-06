Bolsonaro chama MS de “SEU”

O presidente Jair Bolsonaro logo que pisou em terras sul-matogrossense, pediu licença para chamar o Estado de “SEU”. Ele foi recebido por autoridades e brincou ao lado do governador Reinaldo Azambuja e do pré-candidato a governo do Estado, Eduardo Riedel, antes de sair para a agenda política.

“Eu fiquei um ano e meio em Nioaque, vim para cá para passar meses e fiquei três anos. Esta terra é minha, é um Estado jovem, mas promissor é uma grande potência do agronegócio.”, sorridente definiu o presidente ao chegar no Estado.

Bolsonaro também muito bem humorado pediu que o governador Reinaldo Azambuja desse licença e trocasse de lugar para ele ficar perto de sua ex-ministra Tereza Cristina.

Em seguida ele seguiu para a entrega das casas no bairro Jardim Canguru. Em evento com apoiadores, o presidente realizou uma cerimônia de entrega dos apartamentos, assim como realizou um discurso para a população.

Até o momento, Bolsonaro esta praticando um discurso voltado à população carente. Nele, ressaltou que fez todas as medidas cabíveis para os mais pobres durante a pandemia. “O valor gasto com o Auxílio Brasil representou 15 anos de Bolsa Família”. Disse o presidente.