Bolsonaro realiza a entrega da chave para famílias do Residencial Jardim Canguru

Bolsonaro chegou hoje em Campo Grande para realizar a entrega da chave para as famílias do Residencial Jardim Canguru. Em evento com apoiadores, o presidente realizou uma cerimonia de entrega dos apartamentos, assim como está realizando, nesse momento, um discurso para a população.

Até o momento, Bolsonaro esta praticando um discurso voltado à população carente. Nele, ressaltou que fez todas as medidas cabíveis para os mais pobres durante a pandemia. “O valor gasto com o Auxílio Brasil representou 15 anos de Bolsa Família”. Disse o presidente.

Além disso, ele trouxe alguns assuntos presentes em sua campanha, como posse de armas, liberação de drogas e ideologia de gênero. Após as falas, Bolsonaro perguntou à população o que achavam de cada um dos tópicos. Quem estava no local reagiu com comemoração e logo começaram a gritar “mito”, “mito”.

Ele ainda ressaltou as questões indígenas do Estado e disse apreciar Mato Grosso do Sul. Segundo o presidente, muitos indígenas querem se integrar à sociedade, e apenas uma minoria quer se excluir. Portanto, busca realizar medidas, como integrar internet em alguns locais de acesso indígena.

De acordo com a agenda oficial, o presidente deve se reunir com a prefeita Adriane Lopes. Após a entrega das casas no Jardim Canguru, ele deve participar de uma motociata pelas ruas de Campo Grande, com saída nos altos da Avenida Afonso Pena. A partida para Brasília está marcada para 13h10, também na Base Aérea.

O Residencial Jardim Canguru

A Prefeitura de Campo Grande inaugurou, nesta quinta-feira (30), o Residencial Jardim Canguru, um condomínio com 300 apartamentos destinados a famílias de baixa renda. Bolsonaro esteve presente e contou com apoiadores.

Os investimentos para a construção do projeto vieram por meio de uma parceria entre União, Governo do Estado e Prefeitura. Ao todo, as obras custaram R$ 33 milhões. Sendo a maior parte do Governo Federal.

O discurso ainda acontece e você pode conferir tudo em live realizada pelo Jornal O Estado.



