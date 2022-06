Espaço Guaraoby, da UEMS, será inaugurado amanhã

Por Marcelo Rezende – Jornal O Estado

Evento contará com apresentações culturais e show com Brô MC’s

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) inaugura nessa sexta-feira (1º) o prédio reformado da Casa da Cultura – Espaço Guaraoby, que é gerido pela Proec (Pró- -Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários), por meio da DCEL (Divisão de Cultura, Esporte e Lazer). Trata-se de um marco para o município de Dourados, uma vez que o Espaço conta com o legado do maestro Adilvo Mazzini, falecido em 2019, e considerado uma das grandes personalidades culturais de Dourados.

Trata-se de um marco para o município de Dourados, uma vez que o Espaço conta com o legado do maestro Adilvo Mazzini, falecido em 2019, e considerado uma das grandes personalidades culturais de Dourados. O evento de inauguração terá diversas atrações culturais, sendo a principal delas a presença do duo formado pelo cantor Geraldo Espíndola e o instrumentista Marcelo Loureiro. Juntamente a eles se apresentarão outros artistas: o grupo de rap indígena Brô MC’s e o músico da UEMS, técnico José Ruivo Netto, além do poeta Emmanuel Marinho.

O evento também contará com uma intervenção artística de acadêmicos(as) dos cursos de Artes Cênicas, Dança e Teatro da UEMS/Campo Grande.

“A inauguração da Casa da Cultura – Espaço Guaraoby é um motivo de orgulho para nossa universidade e que promoverá uma interação cada vez maior da UEMS com a população douradense e de outros municípios vizinhos. Assumimos o legado cultural do maestro Adilvo Mazzini e acreditamos que a vivência no espaço é uma forma de manter viva a memória dele, que foi um ícone para a cultura local”, ressalta o reitor da UEMS, Laércio Alves de Carvalho.

De acordo com o reitor, as ações de cultura e extensão terão nesse local todo o suporte necessário para que a população sul-mato-grossense aproveite de formações artísticas e espetáculos. “É com honra que a UEMS recebeu este espaço do maestro Mazzini ainda em vida, e é com alegria que vamos promover este evento de reativação do espaço reformado e sob gestão e nossa instituição”, afirmou Laércio.

A pró-reitora da Proec, profa. dra. Erika Kaneta Ferri, informa que o espaço irá promover a cultura local e regional, “valorizando os artistas por meio de uma rede de formação de talentos na música, na poesia e na arte.

A Casa da Cultura – Espaço Guaraoby será um ambiente para promover ações de natureza artística, ofertando vários cursos e oficinas numa abordagem intercultural com os diversos agentes a atores da região da Grande Dourados”, destaca Erika.

O espaço foi transferido pelo maestro Adilvo Mazzini à UEMS em 2014, mediante um acordo de cedência, aprovado pelo Conselho Universitário à época. O espaço cultural, com décadas de tradição no município de Dourados, abriga importante acervo histórico que compreende variedade de materiais, como instrumentos musicais, fotografias, itens fonográficos, entre outros. Referência para a arte regional, o prédio foi integrado à administração da universidade desde aquele período e, após reformas, reabre para atendimento da população douradense e a todo o Estado de Mato Grosso do Sul.

Programação

17h: Abertura do evento;

17h15: Fala das autoridades;

18h15: Abertura da exposição “Guaraoby: Arqueologia da Memória”;

18h30: Apresentações de esquetes de alunos e alunas dos cursos de Artes Cênicas, Dança e Teatro da UEMS/ Campo Grande;

19h: Apresentação musical “Saudações Pantaneiras”, com os músicos Geraldo Espíndola e Marcelo Loureiro com abertura de Emmanuel Marinho;

20h: Brô MC’s – primeiro grupo de rap indígena do Brasil.

Serviço:

A Casa da Cultura – Espaço Guaraoby está localizada na Rua Monte Alegre, nº 1.955. Vila Progresso, Dourados-MS. O evento de inauguração terá início às 17h dessa sexta-feira (1º). A entrada é gratuita e o convite se estende a toda a comunidade universitária da UEMS e à população de Dourados, em geral.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.