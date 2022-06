Ao abrir loja, comerciante é assassinado na fronteira

Robustiano Pereira, 66 anos, foi morto a tiros no fim da manhã de hoje (30), em frente a sua loja de penhores que fica no bairro São Roque, na cidade paraguaia de Capitán Bado a cerca de 380 quilômetros da Capital.

Segundo as primeiras informações, contidas no site de notícias Capitanbado, a vítima havia chego no comércio e foi surpreendido por dois homens em uma moto que efetuaram os disparos.

Alvejado, o comerciante chegou ser encaminhado ao hospital por uma viatura da Polícia Paraguaia, mas não resistiu e morreu antes de chegar a unidade de saúde.

O local é divisa entre Brasil e Paraguai com fronteira seca nas cidades de Ponta Porã e a cidade de Pedro Juan no Paraguai.