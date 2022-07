Um dos atrativos mais comentados de Mato Grosso do Sul, o Bioparque do Pantanal completa neste mês de julho, dois meses de sua abertura ao público. Segundo assessoria de imprensa, mais de 27 países já realizaram a sua visita no maior complexo de água doce do mundo. Em julho foram disponibilizadas 3500 vagas a mais que são destinadas ao público geral, mas até o momento as abertura de cadastro estão fechadas para os campo-grandenses.

O Bioparque do Pantanal tem uma vasta diversidade de espécies e biodiversidades pantaneiras do Brasil. Por meio de visitas guiadas, pessoas da Alemanha, Israel, Moçambique, Chile, Estados Unidos, Bolívia, França, Portugal, Argentina, Canadá, Rússia, Espanha, Polônia, Paraguai, Bélgica, Namíbia, Qatar, Estónia, Áustria, Paquistão, Colômbia, Dinamarca, Itália, Suíça, Austrália, Japão e Inglaterra já estiveram no complexo que possui 31 tanques, que é possível observar peixes, jacarés e até a famosa sucuri verde.

A gerente de eventos e professora da Universidade pública em Brighton, na Inglaterra, Linda Barber, se diz muito feliz em estar num espaço rico em conhecimento de biodiversidades do planeta.

“Aprendi muito sobre a cultura e a história da região. Toda a equipe tem a preocupação de destacar a experiência da comunidade local, reunindo sua arte, sua cultura. Eu tenho orgulho do Pantanal e do Mato Grosso do Sul, é um lugar maravilhoso para conhecer, que bom que estão investindo em algo local, aqui é absolutamente lindo, vale a pena conhecer”, disse.

Jennifer May, embaixadora do Canadá, também passou pelo complexo e ficou encantada com o que viu. “Foi incrível ter a oportunidade de conhecer, realmente dá uma noção incrível de como é a vida aquática do Pantanal, não apenas da forma como geralmente vemos acima do solo, mas também por baixo das águas”, destacou.

Acompanhada de sua comitiva, Jennifer descreveu como o passeio proporcionou a ela compreensão da vida na região. “Pude entender os diferentes ciclos da vida animal e de como o Pantanal é um ecossistema vivo, conforme a água sobe ou baixa, a flora, a vegetação, todos os peixes, isso muda com a estação e com o tempo e é incrível a forma como isso é apresentado”.

O cadastro para as visitas do Bioparque do Pantanal está aberto para a população no site https://agendamento.bioparquepantanal.ms.gov.br/.

Apesar das notícias que as visitas estão abertas para instituições, o cadastro para os campo-grandenses continuam fechadas, o que acaba causando remorso entre os sul-matogrossenses que gostariam de frequentar o complexo. Segundo informações da assessoria de imprensa, o cadastro abre uma vez no mês, sem informar a data mensal e que as vagas são limitadas.

E você já conseguiu realizar o seu cadastro para visitação no Bioparque do Pantanal?

