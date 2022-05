“Não dá mais tempo” vagas para visitar Bioparque Pantanal este mês estão esgotadas

Com menos de um mês de inauguração, as visitas ao Bioparque Pantanal para o mês de maio, já estão esgotadas e quem deseja conhecer o espaço deve aguardar nova abertura de agendamento para o mês de junho.

A agenda que abriu nesta segunda-feira(16), encerrou em menos de cinco horas, após ter sido disponibilizada ao público em geral. Segundo a administração do espaço, todas as datas e horários do mês de maio foram preenchidas por conta da grande procura também de unidades escolares e institucionais.

Para quem perdeu a oportunidade a central de atendimento e controle de visitantes informa ser necessário aguardar a abertura de agendamento para o mês de junho.

“Em breve, a agenda do mês de junho estará disponível. Pedimos a compreensão de todos para agendar a visitação, tão logo, sejam liberadas novas datas. Salienta-se que as visitas estarão abertas ao público, gratuitamente, até dezembro deste ano”.