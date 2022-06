Bioparque será ponto de coleta de medicamentos vencidos e resíduos eletroeletrônicos

No próximo domingo (5), é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente, e em alusão à data, o Bioparque Pantanal será ponto de coleta de resíduos eletroeletrônicos e medicamentos vencidos e usados. A ação será no sábado (4), das 8h às 12h, com a participação de visitantes e público em geral.

Durante o evento, crianças e adolescentes do Projeto Florestinha e a PMA (Polícia Militar Ambiental), realizarão a coleta dos materiais descartados. Esse movimento é uma parceria do Bioparque com a Associação Recicla LE, com o Conselho Regional de Farmácia e com o Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul).

Segundo o PMA, a ação tem o objetivo de evitar que esses resíduos não degradáveis tragam danos sérios ao ambiente e a saúde da população, e também contribuir para a economia local, pois os resíduos descartados serão destinados a uma associação sem fins lucrativos, que presta serviços à economia e a projetos sociais.

A coordenadora estadual do Projeto Florestinha, e 2° tenente, Eveny Cristiane Lino Parrela, explica que essa é a primeira vez que o material é coletado pelo projeto, e que essa iniciativa pretende estimular a preservação do meio ambiente. “Convidamos a todos a participarem desse momento, se tiverem esse tipo de material em casa podem trazer para nós, pois daremos a eles o destino correto”.

A gestão do Bioparque, diz que essas ações ampliam o alcance das informações que devemos ter com o planeta. A diretora do complexo, Maria Fernanda Balestieri complementa que “a gente busca formar essa teia de informações, na educação, na contemplação e nas ações. Quando fazemos essas dinâmicas com o público, estamos plantando um comportamento ambiental”.

Com informações do Portal do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

