Polícia Civil fecha ponto de prostituição em Água Clara

A Polícia Civil prendeu um suspeito de gerenciar um prostibulo na cidade de Água Clara, a 187 km de Campo Grande, no último sábado (2). A investigação suspeita também de que o local era usado para exploração sexual de adolescentes.

A proprietária do estabelecimento sofreu uma medida cautelar. Dessa forma, fica proibida a exploração de atividade econômica como abrir ou manter bares, boates, danceterias ou estabelecimentos congêneres.

Há alguns dias, o Conselho Tutelar procurou a Polícia Civil após tomar conhecimento de que uma menina de apenas 15 anos estava sendo explorada sexualmente numa zona do baixo meretrício. Foram realizadas diligências para apuração dos fatos e constatou-se que uma mulher de 70 anos era a proprietária do estabelecimento e um homem de 41 anos o gerenciava.

Para manter as garotas de programa “na linha”, o homem, supostamente, realizava ameaças contra elas e agia com violência em determinadas situações. Além disso, esse mesmo homem também é suspeito de manter relações sexuais com essa adolescente de 15 anos.

Em razão de tais fatos, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do homem e pela aplicação da medida cautelar de proibição de exploração de atividade econômica contra a idosa, o que foi deferido pelo Poder Judiciário.

As investigações seguem para apurar a eventual exploração sexual de outras adolescentes e a responsabilidade de cada um no crime.

