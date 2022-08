Baleado invade casa e pede para se esconder até socorro chegar

Um homem de 31 anos, invadiu uma casa no inicio da tarde desta terça (16), após roubar uma outra residência. A invasão aconteceu no bairro Parque do Legeado, em Campo Grande.

De acordo com informações, o homem teria sido baleado na perna, após roubar um domicílio. Em fuga, invadiu o quintal de uma casa, que não tinha muros, e tentou roubar uma bicicleta.

No momento da invasão, estavam na residência uma mulher e a sua sobrinha. Quando percebeu o suspeito, a jovem questionou a ação do suspeito, que afirmou ter sido baleado e estava pegando a bicicleta para ir ao posto de saúde. A proprietária disse que o homem não poderia fazer isso e pediu para esperar, que ela acionaria o socorro.

Então o homem pediu para que ela o escondesse, enquanto esperava a equipe de atendimento chegar até o local, pois ele havia acabado de roubar uma outra casa. Assustada, a mulher falou para o ladrão ficar próximo a um tanque de lavar roupa.

Após um tempo, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), chegou ao local e atendeu o baleado, que foi encaminhado para uma unidade de saúde. Duas viaturas da Policia Militar também se deslocaram até o local.

O suspeito foi atingido na parte de trás da perna e ainda não se sabe se o disparo partiu da vítima que teve sua casa roubada.

