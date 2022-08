Homem morre após invadir casa e atacar policiais

Márcio de Souza Benites, 44, foi morto pela Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira (17) no bairro Parque das Nações II, região sudeste da cidade de Dourados. O homem havia invadido uma casa onde estava uma família. Ao ficar cercado pela equipe policial, Márcio avançou para cima com uma faca, dessa forma, foi alvejado por disparos.

Segundo informações apuradas no local pelo Dourados News, o homem pulou o muro e invadiu uma residência localizada na rua Batista Hering, passando a ameaçar matar os moradores. Na casa estava uma família.

O empresário, esposa e dois filhos que estavam na casa se trancaram em um banheiro e acionaram a polícia.

Equipe da Força Tática chegou na casa e tentou convencer Márcio a soltar a faca e se entregar. Porém, o homem decidiu atacar os policiais, sendo alvejado por disparos de arma de fogo.

Equipe de perícia da Polícia Civil também foi acionada para realizar os primeiros levantamentos e dar início as investigações sobre o caso.

