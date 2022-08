Simpósio une saúde física e mental como forma de prevenir acidentes de trabalho

Uma intensa programação vai focar na redução de acidentes a partir do bem-estar global do colaborador

Realizada anualmente, a SIPAT 2022 – Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, da Solurb, vai envolver temas sobre saúde física, mental, qualidade de vida e cuidados da família.

Marcando os 10 anos da empresa, a abordagem traça também um objetivo: Segurança Nota 10, através de diversas palestras com convidados muito especiais, que abordarão o cuidado individual, coletivo e familiar, e assim promover o melhor desempenho da vida profissional e pessoal.

“Queremos demonstrar a todos os colaboradores que quem mantém sua mente ativa está sempre mais produtivo, com uma vida mais saudável e aproveita tudo melhor, além de ter melhor desempenho profissional. A síntese disso é‘Mente Ativa, ativamente’”, afirma Eliandro Simonetti, psicólogo e terapeuta responsável pela programação.

“Vamos falar sobre álcool, drogas, Covid, infecções sexualmente transmissíveis, saúde mental, atenção a adolescentes, família e felicidade. Nosso desejo é que cada colaborador possa se sentir bem informado e atualizado, através de abordagens simples e diretas”, afirma Readir Andrade, encarregado de Segurança do Trabalho.

Com foco exclusivamente nas equipes internas da Solurb, a 10ª edição da SIPAT acontecerá de 17 a 19 de agosto, nos períodos matutino e noturno nas três bases operacionais da empresa em Campo Grande.

“A expectativa é da realização de uma ação envolvente, que impacte na diminuição de acidentes de trabalho e melhoria da qualidade de vida dos funcionários e nos serviços que são disponibilizados ao cidadão” conclui Readir Andrade.

