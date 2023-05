Autor de estupros em série é preso após vítimas procurarem delegacia

Na manhã desta segunda-feira (15), a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento às Mulheres) prendeu um rapaz de 23 anos, vulgo “Carijó”, apontado como o autor de estupros em série na região sul de Campo Grande, nos bairros Jardim Macaúbas, Los Angeles e Anhanduizinho, aponta a investigação.

Segundo a delegada Elaine Cristina Ishiki Benicasa, o autor caminhava na região antes de amanhecer e praticava os crimes do mesmo modo operante. Ele deixou três vítimas até o momento, mas outras devem aparecer ao longo do tempo.

A frente da investigação e do setor de crimes de feminicídio e sexuais da delegacia, a delegada Analu Lacerda Ferraz conta que, na segunda-feira passada (8), uma das vítimas realizou um boletim de ocorrência afirmando estar indo trabalhar, por volta de 5h da manhã, até que foi abordada pelo indivíduo no caminho até o ponto de ônibus.

“Ele nega a autoria dos estupros, mas os crimes estão completamente materializados. Como ele já responde por estupro de vulnerável no ano passado, ele possui tornozeleira eletrônica. Acionamos o setor de monitoramento e acompanhamos todo o trajeto do criminoso, confirmando a autoria do crime”, explica a Drª.

Conforme a delegada Analu, o autor monitorou os passos da última vítima ainda no sábado (6), viu o horário que ela saia de casa e, dois dias depois, praticou o estupro por cerca de 20 minutos. Além disso, ele roubou o celular e cartões da mulher.

Existe uma senhora também que realizou um b.o antigamente que também o reconheceu e ajudou a polícia no esclarecimento de algumas informações. O abusador foi preso enquanto dormia em uma residência no Bairro Jardim Macaúbas. Ele portava uma faca.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba