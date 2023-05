Após realizar ameaças a ex, polícia prende homem que ateou fogo na casa de jovem

O ex-marido que ateou fogo na residência de uma jovem, no Loteamento Porto Bello, em Campo Grande, na noite de sábado (13), foi preso por equipes do Batalhão de Choque, na noite de ontem (14). Segundo informações da Polícia Civil, o autor foi localizado na cada da mãe, onde recebeu voz de prisão sendo encaminhado para a delegacia.

O incêndio na residência da jovem aconteceu na noite de sábado, quando viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionados para combater as chamas. Segundo testemunhas, a fumaça que saia do imóvel era vista a quilômetros de distância.

Incêndio e ameaças.

Conforme informações da Polícia Civil, a jovem era ameaçada pelo rapaz por mensagens de aplicativo. Na noite de sábado, o ex-genro apareceu no imóvel da mãe da jovem, fazendo novas ameaças, dizendo que colocaria fogo na residência onde a vítima morava. Após colocar fogo no imóvel da jovem, o autor teria fugido do local.

