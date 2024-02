Às vésperas do Carnaval Hemosul convoca a população para doar sangue

O Centro de Hematologia e Hemoterapia de Mato Grosso do Sul (Hemosul) está com o estoque de sangue tipos O- e O+ em estado de emergência absoluta uma vez que se aproxima o periodo de carnaval quando aumenta a demanda. Além disso, os sangues tipo A+ e A- estão com estoque baixo. Por isso, a gerente de Captação do Hemosul, Suelen Moreira, está convocando a população para realizar doações de sangue. As informações são da Secretaria de Saúde do estado.

“Estou aqui hoje para solicitar você doador, que vem até um Hemosul, temos três unidades no Hospital Regional, Santa Casa e aqui no Hemocentro Coordenador, na Avenida Fernando Correia da Costa 1304. Venha você doador O+, O-, A+ e A- negativo. Estamos precisando muito, os estoques estão críticos, em estado de alerta para O+ e O-.”

Para a biomédica Mariana Rodrigues, doar sangue é um ato altruísta e voluntário que pode salvar vidas. “Devemos ter em mente que é preciso que essa doação seja um hábito. É importante que as pessoas adotem essa cultura solidária de doação regular e espontânea para que os estoques dos hemocentros sempre fiquem abastecidos, porque só assim os hospitais que atendem os pacientes que necessitam de transfusão de sangue, que na grande maioria possuem caráter de urgência e emergência, possam atender pacientes com doenças crônicas graves.”

Além disso, a biomédica explica que o sangue também é utilizado para atender pacientes com doenças graves, como aqueles com distúrbios hematológicos. Ou seja, com condições que impactam a produção, função ou qualidade das células sanguíneas e/ou do sistema de coagulação.

