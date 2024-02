Restaurante Farinha D’água: uma viagem de sabores autênticos e tradições brasileiras em Campo Grande

Localizado na Av. Presidente Vargas, 1403 na Vila Duque de Caxias, o restaurante Farinha D’água se destaca como um verdadeiro templo da culinária brasileira, proporcionando aos clientes uma viagem gastronômica única, carregada de sabores e tradições regionais. Conduzindo esse mergulho nas delícias brasileiras está o chef Zé Carlos, um nordestino apaixonado pela riqueza culinária de sua terra natal.

“A ideia é conhecer a comida do centro-oeste para cima. Só não do Sul, pois o sul é basicamente carne, churrasco, uma cultura mais europeia e não é isso que a gente quer mostrar. Queremos mostrar uma coisa especialmente brasileira. Tanto é que o nosso slogan é: o Brasil através dos seus pratos”, compartilha o chef Zé Carlos sobre a essência do restaurante.

Além de sua proposta gastronômica, o restaurante desempenha um papel essencial na preservação e disseminação das ricas culturas: nordestina, mineira e nortista. Proporcionando aos frequentadores uma imersão cultural aliada ao prazer da boa comida.

O ambiente familiar, o carinho no preparo dos pratos e a atenção aos detalhes fazem do Farinha D’água mais do que um simples local para refeições; é uma celebração da diversidade culinária brasileira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Farinha Dagua (@farinhadaguacg)

Natural de Pernambuco, o chef enfatiza a nostalgia e a busca por conforto na gastronomia. “Eu sou nordestino e o nordestino sai de casa e nunca mais volta. Então, a ideia é que a gente pudesse trazer um pouco do conforto, da nossa infância, do que a gente come para Campo Grande. Então essa é a ideia. As pessoas que saíram ou que foram pra lá, que gostam da culinária ou querem conhecer.”

Dentre a vasta gama de pratos oferecidos, Zé Carlos destaca a buchada de bode como um verdadeiro chamariz para os clientes. “Não existe o prato mais popular porque eles são muito diferenciados. Nós temos a buchada de bode, a rabada mineira, a carne de sol que é do Nordeste, nós temos o Pirarucu, que é do Norte, o frango ao molho pardo, a galinhada, a moqueca, o escabeche, a dobradinha, então nós temos uma quantidade de pratos que vai do momento que a pessoa está com vontade de comer. Porém, sem dúvidas, a buchada é o que leva as pessoas a conhecerem o restaurante.”

Uma característica marcante é a autenticidade dos pratos, sem adaptações. “São todas autênticas. Nós não fazemos adaptações nenhuma para não fugir da realidade dos pratos. Tem pratos que dá para tirar alguma coisa, mas não é corriqueiro fazer isso, afinal, isso perderia o sentido de nossa proposta.”

Além de preservar a autenticidade, o restaurante desafia as dificuldades locais na obtenção de ingredientes frescos e de qualidade. “É muito complicado, Campo Grande, ela não tem, por exemplo, um orgânico, então eu planto algumas coisas que eu consigo, como pimenta de cheiro, coentro, cebolinha e hortelã, então tem algumas coisas que eu planto para ter uma coisa mais fresca, mais orgânica.”

Zé Carlos revela atenção especial aos ingredientes, importando miúdos do Nordeste para a buchada e cuidando do processo desde a seleção dos cortes para a carne de sol até a criação de um ambiente controlado para o frango caipira. “Nós não trabalhamos com quantidade. É algo seleto.” Além de satisfazer os paladares exigentes, o Chef Zé Carlos acredita que o restaurante cumpre um papel fundamental na preservação e disseminação das culturas regionais. “A ideia também é fazer com que a cultura nordestina, a cultura de Minas, a cultura do Norte ela também fique presente. As pessoas têm se adaptado a isso, elas têm gostado disso. Não é todo mundo, é uma fatia mais exclusiva, um pessoal mais seleto que nosso restaurante atende.”

Com uma abordagem cuidadosa e amorosa, o Farinha D’água se consolida como mais do que um simples restaurante, mas como um portal para o rico universo da gastronomia brasileira, proporcionando uma experiência única e inesquecível aos amantes da culinária nacional.

Para quem quiser ir conhecer o Restaurante Farinha D’água funciona de quarta a sábado no jantar, das 19h até 22h30. E no almoço aos sábados, domingos e feriados, das 11h até 15h. Mais informações no (67) 99113-6778.

