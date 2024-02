Semana começa com mais de 7 mil vagas de emprego para MS

Para quem busca uma colocação no mercado de trabalho, a segunda-feira (5) começa com 7.670 vagas de emprego disponíveis para Mato Grosso do Sul. Pela Funtrab (Fundação do Trabalho), são 5.476 vagas para o Estado; já na Funsat, são 2.194 vagas exclusivas para Campo Grande.

Só para Campo Grande são 1.620 vagas, nas mais diversas atividades. Aparecem na lista vagas para açougueiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, de estoque, de mecânica, manutenção predial, auxiliar jurídico, financeiro, azulejista, barman, bombeiro hidráulico, carpinteiro, comprador, consultor de vendas, contador, eletricista, entre outros.

Há ainda 63 vagas em aberto para PcD (Pessoas com Deficiência) e uma única para estagiário que esteja cursando nível médio ou superior. A atuação é para auxiliar de operador de usina de asfalto, conforme lista semanal elbaorada pela equipe da Funtrab.

Já no interior, Amambai segue com 167 vagas de emprego em aberto. Em Aparecida do Taboado são 114 e em Aquidauana 111. Em Batayporã são 116 oportunidades. Cassilândia também aparecem na lista, com 277 vagas. Em Chapadão do Sul, são 407 empregos disponíveis, enquanto em Dourados são 248, em Maracaju 102, em Ponta Porã 120, em Três Lagoas 105 e em Sidrolândia 172. Iguatemi (711) e Miranda (528) fecham a lista, a maioria para a colheira da maçã no Sul.

A lista completa de vagas pode ser conferida neste link.

Os interessados podem comparecer na respectiva Casa do Trabalhador de sua cidade, no endereço que consta na lista, portando RG, CPF e Carteira de Trabalho. Além disso, as unidades da Funtrab oferecem o serviço de requerimento ao Seguro-desemprego.

Funsat

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 2.194 vagas de emprego nesta segunda-feira (5). As contratações são para 232 profissões, em 328 empresas de Campo Grande. De acordo com a Funsat, são 193 vagas para auxiliar de linha de produção, 70 vagas para repositor de mercadorias, 27 vagas para atendente de padaria, 22 vagas para motorista carreteiro, 20 vagas para ajudante de eletricista, 10 vagas para auxiliar de marceneiro, entre outras.

Das “vagas de perfil aberto”, que não exigem experiência prévia do candidato na função, são oferecidas 1351 oportunidades em 115 funções. Os processos seletivos são para atendente do setor de frios e laticínios, com 55 vagas, vendedor pracista, com 40 vagas, mecânico de manutenção de caminhão a diesel, com 20 vagas, separador de material reciclável, com 10 vagas, servente de obras, com 8 vagas, entre outros.

Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), são oferecidas 27 vagas em 7 profissões. As oportunidades são para auxiliar de linha de produção, com 10 vagas, auxiliar de limpeza, com 6 vagas, motorista de ônibus rodoviário, com 2 vagas, copeiro de bar, também com 2 vagas, porteiro, com 1 vaga, entre outras.

A Funsat reforça que apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego.

Confira todas as vagas disponíveis clicando aqui.