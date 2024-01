Hemosul convoca doadores para suprir baixo estoque de sangue

O Hemosul Coordenador emitiu um chamado urgente à comunidade para reforçar os estoques de sangue, que se encontram em situação crítica, especialmente para os tipos O- e O+. No momento, esses grupos sanguíneos estão em estado de emergência absoluta, com apenas 19% e 26% de capacidade de atendimento, respectivamente. Os estoques de sangue tipo A+ e A- também estão abaixo do ideal, registrando 50% e 68% de capacidade.

Suelen Moreira, gerente de Captação do Hemosul, destaca a importância da colaboração dos doadores. “Convocamos todos os doadores O+, O-, A+ e A- a comparecerem ao Hemosul. Estamos enfrentando uma situação crítica para os tipos O+ e O- e em estado de alerta para os tipos A+ e A-. Contamos com a colaboração de todos”.

Além do Hemosul Coordenador, na Capital, as doações podem ser realizadas no Hospital Regional e na Santa Casa. Já no interior do estado, as unidades coletoras estão presentes em Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã e Paranaíba. A rede também conta com unidades de armazenamento e distribuição em Aquidauana, Corumbá, Naviraí e Nova Andradina.

O Hemosul Coordenador, localizado na avenida Fernando Corrêa da Costa, 1.304 – Centro, permanece aberto para doações. Os números de contato são (67) 3312-1517 e (67) 99298-6316 (WhatsApp).

Doar Sangue: Um Ato de Solidariedade que Salva Vidas

Para doar sangue, é necessário comparecer a uma das unidades de coleta portando documento oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos, sendo que menores entre 16 e 17 anos devem estar acompanhados pelo pai, mãe ou responsável legal. Além disso, é preciso pesar 51kg ou mais, estar bem alimentado e hidratado no momento da doação.

Não há substituto para o sangue, e sua disponibilidade é crucial em diversas situações médicas. A doação de sangue é um ato de solidariedade que pode fazer a diferença e salvar vidas.

Locais de Doação em Campo Grande:

– Hemosul Coordenador

– Avenida Fernando Correa da Costa, 1.304 – Centro

– Segunda a Sexta: 7h às 17h

– Sábado: 7h às 12h

– Hemosul HRMS

– Rua Engenheiro Lutero Lopes, 36 – Aero Rancho

– Segunda a Sexta: 7h às 12h

– Hemosul Santa Casa

– Rua Rui Barbosa, 3.633 – Centro

– Segunda a Sexta: 7h às 12h

A colaboração da comunidade é essencial para garantir que os estoques de sangue atendam às necessidades da população, proporcionando assistência em momentos críticos.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: