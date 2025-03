Argentina goleia Brasil por 4 a 1 nas Eliminatórias Sul-Americanas

A Argentina não tomou conhecimento da Seleção Brasileira e venceu por 4 a 1 na noite dessa terça-feira (25), em partida válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas, realizada no estádio Mas Monumental, em Buenos Aires. A Albiceleste dominou o jogo do início ao fim, aproveitando falhas defensivas do Brasil para construir uma vitória contundente.

Logo aos 4 minutos, Julián Álvarez abriu o placar após jogada com Thiago Almada e desatenção da defesa brasileira. Aos 12 minutos, Enzo Fernández ampliou o marcador, aproveitando cruzamento de Molina e desvio de Murillo.

O Brasil conseguiu reagir momentaneamente aos 26 minutos, quando Matheus Cunha aproveitou um erro de Romero para marcar o gol brasileiro. No entanto, a reação foi interrompida aos 37 minutos, quando Mac Allister recebeu um passe preciso de Enzo Fernández e fez 3 a 1 para a Argentina.

No segundo tempo, o Brasil tentou reagir, mas esbarrou na forte marcação argentina e nas próprias limitações. Aos 26 minutos, Giuliano Simeone selou a goleada após nova falha defensiva da seleção brasileira. Raphinha ainda acertou a forquilha em uma cobrança de falta, mas foi insuficiente para mudar o rumo da partida.

Com a vitória, a Argentina chegou a 31 pontos, consolidando-se na liderança e garantindo matematicamente a vaga para a Copa do Mundo. O Brasil, por sua vez, caiu para a 4ª posição, com 21 pontos.

A Seleção Brasileira volta a campo nas próximas rodadas das Eliminatórias para enfrentar o Equador, fora de casa, e o Paraguai, como mandante. A equipe comandada por Dorival Júnior terá que corrigir os erros defensivos e buscar recuperação para não se complicar na reta final da classificação.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais