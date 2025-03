Trabalhador rural morre após ataque de enxame de abelhas em Coxim

O trabalhador rural identificado como Renato Teixeira Breda, de 38 anos, morreu na tarde dessa terça-feira (25) após ser atacado por um enxame de abelhas na Fazenda Dois Irmãos, em Coxim, a 253 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o site Coxim Agora, Renato realizava atividades no campo quando foi surpreendido pelas abelhas. Ele tentou fugir para uma área de mata após o ataque, mas não conseguiu se livrar das ferroadas. Testemunhas acionaram a equipe de resgate, que enfrentou dificuldades para localizá-lo devido ao difícil acesso ao local.

Após algumas horas, Renato foi encontrado em estado crítico e encaminhado ao Hospital Municipal Demétria Albano Ramos. Segundo familiares, ele era alérgico a picadas de abelhas, o que agravou seu quadro clínico. Ao chegar à unidade de saúde, Renato já estava sem sinais vitais. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte acidental.

Os ataques de abelhas têm aumentado em Mato Grosso do Sul, conforme dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES), por meio do Ciatox-MS (Centro de Informação e Assistência Toxicológica). Entre 2023 e 2024, foram registrados cerca de 1.200 casos de ataques de abelhas no estado — uma média superior a um caso por dia.

Campo Grande lidera as notificações, seguida por Três Lagoas e Corumbá. Ainda nesta semana, um idoso de 76 anos foi atacado por um enxame de abelhas-europa no Bairro Vale do Taquari, em Coxim, sendo socorrido com ferimentos graves.

A Secretaria de Saúde divulgou uma nota técnica reforçando medidas de prevenção e primeiros socorros em casos de ataques:

– Evite remover ou espantar colmeias por conta própria;

– Mantenha a calma e evite movimentos bruscos para não atrair mais abelhas;

– Proteja o rosto e o pescoço com um pano e afaste-se rapidamente;

– Evite roupas de cores vibrantes, perfumes intensos e sons altos, que podem atrair enxames;

– As abelhas estão mais ativas entre 10h e 15h, com temperaturas mais altas e maior luminosidade.

Pessoas alérgicas devem buscar atendimento médico imediato após uma picada. Em casos de múltiplas ferroadas, o socorro deve ser rápido para evitar complicações sistêmicas e reações alérgicas graves.

