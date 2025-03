Homem é encontrado morto com ferimentos na cabeça em Amambai

Um homem identificado como Neis Sanábria, de 53 anos, foi encontrado morto na manhã de terça-feira (25) na praça do terminal rodoviário Antônio Delgado Martinez, em Amambai, a 351 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima apresentava ferimentos na cabeça, possivelmente causados por golpes de pedaço de madeira. Neis não portava documentos pessoais no momento em que foi encontrado, o que dificultou sua identificação imediata.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro, mas ao chegar ao local constatou que a vítima já estava sem vida. A perícia e a Polícia Civil foram chamadas para investigar o caso. Até o momento, não há informações sobre o suspeito e nenhuma testemunha se apresentou para relatar o que teria acontecido.

O caso foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Polícia Civil de Amambai. As investigações seguem em andamento para identificar o autor do crime e esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais