Aposta de MS acerta quina da Mega-Sena e fatura mais de R$ 46 mil

Uma aposta feita em Água Clara acertou cinco dezenas da Mega-Sena e garantiu prêmio de R$ 46.749,60 no concurso 2.993, sorteado na noite dessa terça-feira (7). O bilhete simples foi registrado em uma casa lotérica da cidade.

Como nenhum apostador acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou para o próximo concurso. Os números sorteados foram: 3, 15, 31, 42, 43 e 51. Em todo o país, 31 apostas acertaram a quina e receberam o mesmo valor.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, responsável pelas loterias, a arrecadação total do concurso chegou a R$ 36,3 milhões.

Na faixa da quadra, quando o apostador acerta quatro números, 2.014 apostas foram premiadas, com R$ 1.186,12 para cada uma. Em Mato Grosso do Sul, 29 apostas acertaram quatro dezenas e também garantiram o prêmio.

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na quinta-feira (9), com prêmio estimado em R$ 20 milhões para quem acertar as seis dezenas.

Outros resultados das loterias

Além da Mega-Sena, outras modalidades das Loterias da Caixa também tiveram sorteios na terça-feira (7):

Quina – concurso 6.995

Dezenas: 2, 22, 44, 68, 72

Prêmio estimado: R$ 8.042.023,36

Dia de Sorte – concurso 1.198

Dezenas: 2, 6, 13, 15, 20, 27, 31

Mês da sorte: Junho

Prêmio estimado: R$ 150 mil

Timemania – concurso 2.377

Dezenas: 21, 35, 40, 54, 58, 61, 67

Time do coração: Esporte Clube Bahia

Prêmio estimado: R$ 17 milhões

Lotofácil – concurso 3.655

Dezenas: 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24

Prêmio estimado: R$ 5,5 milhões.

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