Balança comercial registra superávit de US$ 6,4 bilhões em março

Resultado positivo no mês foi puxado pelo avanço das exportações, que cresceram 10% em relação a 2025

A balança comercial brasileira fechou março de 2026 com superávit de US$ 6,4 bilhões. No período, as exportações somaram US$ 31,6 bilhões e as importações, US$ 25,2 bilhões, resultando em corrente de comércio de US$ 56,8 bilhões.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira (7) pela Secex (Secretaria de Comércio Exterior) do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços).

Na comparação com março de 2025, quando as exportações alcançaram US$ 28,73 bilhões, houve crescimento de 10%. As importações avançaram 20,1% frente aos US$ 20,99 bilhões registrados no mesmo mês do ano passado. A corrente de comércio apresentou aumento de 14,3% na mesma base de comparação.

No acumulado de janeiro a março de 2026, o saldo comercial ficou positivo em US$ 14,2 bilhões. As exportações totalizaram US$ 82,3 bilhões, enquanto as importações somaram US$ 68,2 bilhões. A corrente de comércio alcançou US$ 150,5 bilhões, alta de 4,4% em relação ao primeiro trimestre de 2025.

Na comparação entre os três primeiros meses de 2026 e o mesmo período do ano anterior, as exportações cresceram 7,1%, passando de US$ 76,88 bilhões para US$ 82,34 bilhões. As importações tiveram alta de 1,3%, saindo de US$ 67,27 bilhões para US$ 68,16 bilhões.

Por setor, em março deste ano, as exportações da agropecuária cresceram US$ 0,09 bilhão (1,1%). A indústria extrativa registrou aumento de US$ 1,96 bilhão (36,4%), enquanto a indústria de transformação teve avanço de US$ 0,81 bilhão (5,4%), na comparação com março de 2025.

No acumulado do trimestre, frente ao mesmo período do ano passado, as vendas externas da agropecuária subiram US$ 0,4 bilhão (2,4%). A indústria extrativa apresentou crescimento de US$ 3,83 bilhões (22,6%) e a indústria de transformação avançou US$ 1,18 bilhão (2,8%).

Do lado das importações, em março, a indústria de transformação registrou aumento de US$ 4,02 bilhões (20,8%). A indústria extrativa cresceu US$ 0,23 bilhão (24,1%), enquanto a agropecuária teve queda de US$ 0,06 bilhão (10,2%).

No acumulado de janeiro a março, as importações da indústria de transformação subiram US$ 1,41 bilhão (2,3%). Já a agropecuária recuou US$ 0,34 bilhão (19,9%) e a indústria extrativa apresentou queda de US$ 0,22 bilhão (7,4%), na comparação com o mesmo período de 2025.

*Com informações da Agência Gov

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