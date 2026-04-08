Lula e Flávio Bolsonaro empatam em cenário de segundo turno para 2026, aponta pesquisa

Uma nova pesquisa divulgada nesta quarta-feira (8) pelo instituto Meio/Ideia mostra um cenário de forte equilíbrio em uma eventual disputa de segundo turno nas eleições presidenciais de 2026 entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

De acordo com o levantamento, Lula aparece com 45,5% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 45,8%. A diferença entre os dois está dentro da margem de erro, que é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, caracterizando um empate técnico.

Cenário de primeiro turno

Na simulação de primeiro turno, Lula lidera com 40,4%, seguido por Flávio Bolsonaro, que marca 37% das intenções de voto.

Os demais nomes aparecem com percentuais menores:

Ronaldo Caiado (PSD): 6,5%

Renan Santos (Missão): 3%

Romeu Zema (Novo): 3%

Aldo Rebelo (DC): 0,6%

Entre os entrevistados, 8,5% disseram não saber em quem votar, enquanto 1% declarou intenção de votar branco, nulo ou em ninguém.

Cenários alternativos de segundo turno

A pesquisa também simulou disputas de segundo turno entre Lula e outros possíveis candidatos. Nessas projeções, o presidente venceria todos os adversários com vantagem superior à margem de erro.

As disputas mais apertadas seriam contra:

Ronaldo Caiado: 45% para Lula contra 39%

Romeu Zema: 44,7% para Lula contra 38,7%

Voto espontâneo

No voto espontâneo, quando os entrevistadores não apresentam nomes de candidatos, Lula também lidera. O presidente aparece com 32,6%, seguido por Flávio Bolsonaro com 19,4%.

Na sequência aparecem:

Jair Bolsonaro: 6%

Romeu Zema: 4,1%

Ronaldo Caiado: 2,6%

Jair Bolsonaro segue inelegível e em prisão domiciliar, após condenação relacionada à tentativa de golpe de Estado.

Avaliação do governo e economia

O levantamento também avaliou a percepção dos eleitores sobre o governo Lula. Segundo os dados:

51% desaprovam a gestão do presidente

45% aprovam

4% não souberam responder

Sobre a decisão de voto para 2026, 51,4% afirmaram que ainda podem mudar de opinião, enquanto 48,6% disseram já ter escolhido um candidato.

Na avaliação da economia do país, os resultados foram:

Péssimo: 30%

Regular: 23%

Bom: 19%

Ruim: 14,6%

Ótimo: 9,1%

Não sabem: 4,3%

Pressão estrangeira e riscos à democracia

A pesquisa também abordou a percepção dos eleitores sobre possíveis influências externas nas eleições. Para 52% dos entrevistados, o pleito deve ser decidido exclusivamente pelos brasileiros. Já 28% consideram legítimo buscar apoio internacional, enquanto 18,1% disseram precisar de mais informações para opinar.

Questionados sobre o que mais ameaça a democracia no país, os entrevistados apontaram:

Concentração de poder no Judiciário: 42,5%

Corrupção dos políticos: 16,5%

Polarização entre esquerda e direita: 13%

Desinformação e fake news: 9,7%

Influência estrangeira nas eleições: 9,1%

Nenhuma ameaça: 4,3%

O levantamento do Meio/Ideia foi realizado entre os dias 3 e 7 de abril, com 1.500 entrevistas por telefone. O estudo possui nível de confiança de 95%.

Com informações do SBT News

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